Zabrał głos ws. zwolnienia legendy. Nie gryzie się w język

Prezes Gezet Stali Gorzów zaczął sezon na loży honorowej, ale skończył w parku maszyn. I w trakcie jednego ze spotkań ściął się z trenerem Piotrem Świstem, bo chciał zaingerować w skład, a szkoleniowiec w zasadzie wyrzucił go z parku maszyn. Potem Świst przeprosił, wytłumaczył, że to wszystko było w nerwach, ale to chyba nie wystarczyło.

Prezes Stali Gorzów czeka na audyt, a Cegielski nie gryzie się w język

Dziś prezes Dariusz Wróbel mówi na łamach WP SportoweFakty, że przyszłość Śwista zależy od wyniku audytu sportowego. W klubie czekają jeszcze na protokół z tegoż audytu. Jednak chyba ten wynik nie ma aż tak wielkiego znaczenia, bo od pamiętnej kłótni zaczęły pojawiać się spekulacje o możliwej zmianie trenera, które były inspirowane przez klub.

W każdym razie kibice przecierają oczy ze zdumienia. Napisali nawet petycję w obronie Śwista. Głos zabrał też ceniony ekspert Krzysztof Cegielski, który nie gryzie się w język. - Kto podważa obecność Piotra w Stali, ten po prostu nie ma pojęcia, kim on jest dla Gorzowa - pisze Cegielski pod petycją, porównując znaczenie Śwista dla Stali do statusu Tomasza Golloba w Polonii Bydgoszcz.

Cegielski kpi z zamieszania wokół trenera Piotra Śwista

Cegielski daje wprost do zrozumienia, że rezygnacja ze Śwista byłaby wielkim błędem. - No, chyba że ktoś chce kogoś ładniej mówiącego przed kamerą - kpi były zawodnik Stali. - Całą Cegłą za Świstem - tak Cegielski kończy swój mocny wpis.

Zamieszaniu wokół Śwista dziwią się też osoby w klubie, które są w jakiś sposób powiązane z miastem. Ich zdaniem Świst powinien zostać. I nawet nie dlatego, że wykonał zadanie, ale dlatego, że zrobił coś ekstra. Stal, choć miała dziurawy skład bez zawodnika U24, a wszyscy zawodnicy obniżyli loty w stosunku do poprzedniego sezonu, utrzymała się w lidze, sprawiając kilka niespodzianek.

Katarzyna Partyka: Brat jest na dobrej drodze do wyzdrowienia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Zmiana może się zakończyć dla Stali Gorzów katastrofą

Jeśli prezes Wróbel czeka na audyt, to można go odesłać do rankingu średnich. Porównanie tego z 2025 do tego z 2024 pokazuje, że podstawowa piątka zawodników Stali spadła w rankingu. Anders Thomsen aż o 10 pozycji, Martin Vaculik o 8, Oskar Fajfer o 6, a Oskar Paluch i Andrzej Lebiediew o 5. Jeśli w takiej sytuacji trenerowi udaje się utrzymać zespół, to trudno w ogóle zastanawiać się nad jego przyszłością.

Świst przegrał mecz o 5 miejsce z Włókniarzem i to jedyny sportowy minus, ale osoby popierające trenera mówią wprost, że nie mają 100-procentowego przekonania, że tamta porażka była winą Śwista. Część zawodników pojechała z Włókniarzem tak, jakby ich marzeniem było przedłużenie sezonu. Porażka oznaczała cztery dodatkowe, łatwe mecze. Jak wiadomo, w żużlu płaci się wielkie pieniądze w ramach premii za zdobyte punkty.

Od osoby związanej z klubem słyszymy, że sezon 2026 będzie wymagający. Niewykluczone, że Stal pojedzie na "dwa kevlary", co będzie wymagało sprawnego taktyka. Świst już w tym roku pokazał, że potrafi sobie z tym poradzić. Zamiana może oznaczać dla Stali najgorsze. Dodajmy, że najpoważniejszą alternatywą dla Śwista jest Piotr Paluch, którego syn nie chce już w swoim teamie.

Piotr Świst, trener Stali Gorzów, z meczowym programem. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Prezes Stali Gorzów Dariusz Wróbel. Stal Gorzów materiały prasowe

Krzysztof Cegielski z dramatycznym apelem ws. trenera Piotra Śwista. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski