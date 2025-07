Z Falubazu do Unii. Propozycja już padła, jasno stawia sprawę

Stelmet Falubaz szykuje się na mecz z Betard Spartą Wrocław, a w Zielonej Górze aż huczy od plotek na temat menedżera Piotra Protasiewicza. Porażka ze Spartą zamknie Falubazowi drogę do play-off, a to może oznaczać koniec Protasiewicza w Falubazie.

Protasiewicz chwali się ofertą. Co na to Falubaz?

Wróćmy jednak do Protasiewicza, który w związku z doniesieniami siedzi na gorącym stołku . Okazuje się jednak, że jego sytuacja jest komfortowa. Dlaczego? Bo już dostał ofertę pracy w innym klubie. Z Protasiewiczem skontaktował się prezes FOGO Unii Leszno Piotr Rusiecki. Padła konkretna propozycja: "jeśli zwolnią cię z Falubazu, to masz u mnie robotę".

Póki co w Zielonej Górze ofertę prezesa Unii dla Protasiewicza odczytano jako akt zemsty Rusieckiego za to, co stało się z Damianem Ratajczakiem. Przypomnijmy, że junior, którego Unia wypożyczyła na ten sezon do Falubazu nagle pożegnał się z Lesznem i zapowiedział podpisanie 3-letniej umowy z Falubazem. Te wydarzenia poprzedziła krótka i burzliwa rozmowa prezesa Unii z Ratajczakiem.