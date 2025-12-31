Wyrzucił wszystkie medale z domu. Gwiazdor wprowadził żelazną zasadę
Większość sportowców uwielbia chwalić się swoimi osiągnięciami. Ich salony przypominają muzea, gdzie półki uginają się od pucharów, a ściany błyszczą od medali. Mikkel Michelsen, lider toruńskich "Aniołów", idzie jednak zupełnie inną drogą. Duńczyk podjął radykalną decyzję dotyczącą swojej przestrzeni prywatnej. W jego domu nie znajdziecie ani jednego śladu kariery sportowej. Powód tej decyzji, może wielu zaskoczyć.
Ulubieniec fanów z Grodu Kopernika na co dzień stacjonuje w Rybniku. To tam ma swoje królestwo, czyli warsztat i biuro. I to właśnie tam, jak w skarbcu, zgromadzone są wszystkie dowody jego sportowej wielkości. Jak zdradził w klubowym programie "Poznaj Anioła", jego biuro kipi od pamiątek. Ale gdy przekracza próg własnego mieszkania, wchodzi w inny świat.
"Chciałem wyrzucić wszystko". Dom to jego azyl
Dla Michelsena dom ma być twierdzą, do której hałas silników i presja wyniku nie mają wstępu. Decyzja o "oczyszczeniu" przestrzeni życiowej była świadoma i bezkompromisowa. - Nie mam żużla, jeżeli chodzi o pamiątki lub rzeczy żużlowe w domu. Lubię trzymać te rzeczy oddzielnie i to zawsze był cel, kiedy wprowadziłem się do mojego własnego mieszkania - tłumaczy Duńczyk.
- Chciałem wyrzucić wszystkie moje żużlowe rzeczy, żebym mógł zmienić swój dom w dom, a potem przenieść wszystkie żużlowe rzeczy do tego biura - dodaje. To rozdział grubą kreską. Zresztą, jak widać przynosi pozytywne rezultaty, bo w barwach Apatora Toruń, zaliczył fantastyczny sezon i sięgnął po upragnione drużynowe mistrzostwo Polski.
Michelsen nie chce jeść żużla na kolację. Wyznaczył jasną granicę
Podejście Michelsena różni go od wielu kolegów z toru, którzy żyją sportem 24 godziny na dobę. Duńczyk uważa, że kluczem do sukcesu jest umiejętność całkowitego wyłączenia się. W domu zdejmuje "zbroję" gladiatora. - Kiedy wracam do domu, jestem inną osobą i chcę po prostu być z dala od żużla - wyznaje szczerze.
Michelsen wbija też małą szpilkę w środowisko, zauważając różnicę w mentalności. - Inni zawodnicy mają inny tryb. Muszą zjeść żużel na śniadanie, obiad i kolację. Ja lubię pojawić się na zawodach, wykonać dobrze swoją pracę, a potem oczyścić głowę - oznajmił.