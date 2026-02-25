Wszystko jasne ws. kontraktu Zmarzlika. Zwrot akcji, Motor Lublin ogłasza

Jakub Czosnyka

Wyjaśniła się przyszłość Bartosza Zmarzlika w polskiej lidze. Mistrz świata postanowił przedłużyć kończący się w tym roku kontrakt z Motorem Lublin o dwa kolejne sezony. O ile jego pozostanie w drużynie wicemistrzów Polski od jakiegoś czasu wydawało się przesądzone, o tyle sensacją jest długość nowej umowy. Do tej pory mówiło się, że prezes Jakub Kępa zdołał przekonać zawodnika tylko do rocznego kontraktu.

Koniec sagi transferowej związanej z Bartoszem Zmarzlikiem. Mistrz świata zostaje w Motorze Lublin do końca sezonu 2028.

Bartosz Zmarzlik przedłużył kontrakt z Motorem Lublin

Stało się to, na co zanosiło się od jakiegoś czasu. Motor Lublin i Bartosz Zmarzlik poinformowali oficjalnie o przedłużeniu kontraktu. Klub przekazał tę wiadomość w spektakularny sposób. Nagrano krótki filmik, na którym mistrz świata szaleje na torze wyścigowym w Hiszpanii.

Najważniejszy komunikat, jaki płynie z materiału jest taki, że prezes Jakub Kępa wspólnie z zawodnikiem informują o przedłużeniu kontraktu aż o dwa lata. To duże zaskoczenie, bo do tej pory mówiło się, że Zmarzlik faktycznie pozostanie w Motorze, ale nie będzie chciał wiązać się dłuższą umową.

Prezes Motoru dopiął jednak swego. Zasadniczo postawił wszystko na jedną kartę. Zmarzlik to najważniejszy zawodnik w jego układance. Obu panów łączy specjalna relacja. Ten fakt nie był bez znaczenia w kontekście rozmów z żużlowcem, który miał przecież bajeczną ofertę ze Sparty Wrocław.

Nie będzie głośnego transferu Zmarzlika

Doniesienia mówiące o możliwym odejściu mistrza świata do Wrocławia rozgrzewały żużlowe środowisko jeszcze pod koniec 2025 roku. Zmarzlik miał dostać świetną ofertę, którą analizował. Prezes Kępa w porę jednak wkroczył do akcji i załatwił sprawę. Sparta zaś postawiła na przedłużenie umowy z Artiomem Łagutą.

Zmarzlik spędzi więc w Motorze sezon 2027, w którym drużyna ma jeździć poza Lublinem ze względu na remont stadionu. Po rocznej przerwie wróci jednak na nowy obiekt jako kapitan tego zespołu. Otwarcie nowego stadionu w obecności samego Bartosza Zmarzlika to będzie wielkie wydarzenie.

