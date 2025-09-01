Plan był taki, że Gezet Stal Gorzów odrabia 6 punktową stratę z pierwszego meczu play-down z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa, a potem jest feta z okazji utrzymania i ogłoszenie nowego kontraktu Andersem Thomsenem.

Przegrali mecz i zapadła szybka decyzja ws. kontraktu Thomsena

Wszystko było ustalone, ale do niczego nie doszło, bo Włókniarz nie tylko obronił zaliczkę z pierwszego meczu, który wygrał 48:42, ale i po raz drugi dołożył Stali. Dla kibiców z Gorzowa to było już za wiele. Od wyzwisk pod adresem zawodników aż uszy puchły. Najbardziej oberwało się Martinowi Vaculikowi, ale Thomsen, gdyby tylko podszedł bliżej sektora miejscowych fanów, to też usłyszałby to i owo.

Oczywiście działacze błyskawicznie zdecydowali, że żadnej fety z ogłaszaniem nowego kontraktu nie ma i na razie nie będzie. Teraz Stal czeka mecz o 7-8 miejsce z INNPRO ROW-em Rybnik, a jeśli go wygrają, to potem jeszcze baraż o PGE Ekstraligę. Łatwo nie będzie. Jak się jednak uda, to wtedy będzie można usiąść i dopiąć formalności.

Thomsen oskarżył Stal w mediach

Inna sprawa, że działacze jeszcze będą chcieli się odnieść do ostatnich słów Thomsena, który w mediach skarżył się na to, że nie dostał z klubu pomocy, gdy był w dołku. Oczywiście w Stali mają swoje zdanie na ten temat. Mówią, że Duńczyk na bieżąco miał regulowane płatności i nic nie stało na przeszkodzie, by mocniej zainwestował w sprzęt.

Jakiś czas temu Stal głośno zgłaszała pretensje do Thomsena o to, że nie wydaje tyle pieniędzy na sprzęt, ile trzeba, że nie stawia na topowych tunerów. Nigdy nie było tak, że klub nie interesował się tym, co dzieje się z ich gwiazdą.

Stal Gorzów skupiona na walce o utrzymanie. Transfery niepewne

Trudno powiedzieć, jak ta zmiana zdań wpłynie na to, co stanie się z kontraktem Thomsena. Teraz nikt w Stali nie ma głowy, żeby o tym myśleć. Wszyscy są skupieni na tym, żeby spiąć się na finiszu i wygrać dwumecz z ROW-em, a potem baraż z drugim zespołem Metalkas 2 Ekstraligi. W Gorzowie zdają sobie sprawę z tego, że łatwo nie będzie, więc trudne tematy zostawiają na później.

Swoją drogą, to cała wizja składu na 2026 może upaść w każdej chwili. Nie tylko Thomsen nie ma niczego na papierze. To samo dotyczy pozostałych. Jack Holder, Paweł Przedpełski, Oskar Paluch czy Jakub Krawczyk mogą uciec dosłownie w każdej chwili. Zwłaszcza że dotąd każdy z tych zawodników żył w przeświadczeniu, że Stal załatwi sprawę utrzymania w meczu z Włókniarzem.

