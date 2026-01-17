Wrocław rozbił bank! Ujawniamy kwoty dla Sparty. Suma zwala z nóg

Kwoty przyznawane na żużel z pieniędzy publicznych to bardzo ciekawy temat. We Wrocławiu nikt nie musi narzekać, że miasto nie pomaga. Sparta od wrocławskiego Ratusza może liczyć na naprawdę spory zastrzyk gotówki.

5,8 miliona złotych. Wielka hojność miasta dla Sparty Wrocław

Dokument nie pozostawia złudzeń. W 2025 roku Wrocław przekazał podmiotowi zarządzającemu klubem łącznie astronomiczną kwotę 5 850 000 zł. To suma, która w realiach żużlowych jest w stanie pokryć kontrakty nawet największych gwiazd.

Jak te pieniądze zostały podzielone? Lwia część, bo aż 4 100 000 zł, trafiła bezpośrednio jako dofinansowanie drużyny seniorskiej Betard Sparty Wrocław oraz zespołu U24. To potężny zastrzyk gotówki, który pozwala klubowi utrzymywać się w ścisłej czołówce ligi i walczyć o medale.

Mateusz Bieniek - najlepsze akcje MVP meczu InPost ChKS Chełm - Aluron CMC Warta Zawiercie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Grand Prix też kosztuje miliony

Ale to nie koniec wydatków. Wrocław płaci krocie nie tylko za ligę, ale i za prestiż na arenie międzynarodowej, organizowany przez ten sam podmiot. Na promocję miasta poprzez organizację zawodów FIM Speedway Grand Prix, klub otrzymał dodatkowe 1 750 000 zł.

Łącząc te dwie kwoty (4,1 mln na ligę + 1,75 mln na GP), otrzymujemy obraz finansowego eldorado, w jakim funkcjonuje wrocławski żużel.

Co z rokiem 2026? Pierwsze decyzje już zapadły

Czy kurek z pieniędzmi zostanie przykręcony? Na razie wiadomo o zabezpieczeniu środków na imprezy międzynarodowe. W budżecie Biura Sportu i Rekreacji na 2026 rok zaplanowano już 1 750 000 zł na promocję zawodów rangi międzynarodowej.

Zapewne nie będzie to koniec dofinansowań, patrząc na hojność z roku 2025, czy poprzednich lat, to we Wrocławiu mogą spać spokojnie. Kwota na drużynę ligową Betard Sparty będzie ustalana w drodze konkursu dopiero po złożeniu wniosku.

Sparta ma jednak za sobą potężnego sponsora w postaci miasta. I dziwić to nie może, bo klub od lat osiąga wspaniałe wyniki, więc miasto może być dumne z tego, że jest w tym przypadku mecenasem sportu.

Artiom Łaguta w barwach Sparty Wrocław. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Od lewej: Jakub Krawczyk, Marcel Kowolik, Bartłomiej Kowalski, Francis Gusta Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Stadion Olimpijski we Wrocławiu wypełniony kibicami Sparty Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński