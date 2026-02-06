Wrócił z Motoru Lublin odmieniony. "W Ekstralidze nie ma odpuszczania". Wskazał, co zmienił

Decyzja o powrocie do Metalkas 2. Ekstraligi wywołała w środowisku mieszane uczucia. Krytycy twierdzą, że miejsce takiego diamentu jest w elicie, a jazda na zapleczu może wyhamować jego rozwój. Przyjemski ma jednak misję, czyli wprowadzić Polonię na salony i wykorzystać to, czego nauczył się od Zmarzlika i spółki.

Szkoła życia w Lublinie. "Nie ma odpuszczania"

Przyjemski nie ukrywa, że dwa lata w PGE Ekstralidze zmieniły jego postrzeganie żużla. To tam nauczył się twardej walki łokieć w łokieć. Każdy doskonale wie, że tam miejsca na odpuszczanie nie ma, a najlepsi wjadą w każdą lukę.

- Patrząc z perspektywy czasu cieszę się, że trafiłem do takiej ekipy jak Motor (...). Wydaje mi się, że najbardziej udało mi się poprawić jazdę w kontakcie, bo w PGE Ekstralidze nie ma odpuszczania - analizuje junior. - Zrobiłem się dużo odważniejszy, jeśli chodzi o ataki i obronę - dodaje.

Koniec z grzeczną jazdą. "Rywale się zastanawiają"

W minionym sezonie kibice zauważyli, że Przyjemski potrafi pojechać ostro, czasem wręcz na granicy faulu. Młody żużlowiec nie przeprasza za swój styl. Uważa, że to naturalna kolej rzeczy, gdy chce się być na szczycie.

- Wydaje mi się, że zacząłem jeździć odważniej i rywale, którzy ze mną jadą, zastanawiają się bardziej - mówi bez ogródek. - Jak patrzy się na najlepszych zawodników na świecie, to oni tak jeżdżą - twierdzi. I ma rację, bo tacy zawodnicy jak Zmarzlik, Pawlicki, czy Sajfutdinow wywierają presję twardymi atakami, nie odpuszczając na krok.

Choć Przyjemski czuje się mocniejszy to presja w Bydgoszczy będzie gigantyczna. Brak awansu zostanie uznany za katastrofę. Czy powrót do niższej ligi nie stępi pazurów, które junior naostrzył w Lublinie? O tym przekonamy się już wiosną. Niemniej, Polak z pewnością ma powody do radości, bo wrócił do macierzystego klubu, który darzy pozytywnymi uczuciami, jak widać.

