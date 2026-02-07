Włókniarz walczy o przetrwanie, ale planuje budowę. "Musimy to zrobić"
Stadion przy ulicy Olsztyńskiej to serce częstochowskiego żużla, ale serce to wymaga pilnej operacji. Od lat obiekt odstaje standardami od nowoczesnych aren w Polsce. Nowy prezes Włókniarza, Jakub Michalski, nie zamierza pudrować rzeczywistości. Podczas spotkania ze sponsorami padła jasna deklaracja. Czas dokończyć to, czego nie zrobiono 20 lat temu i przejść do "ofensywy inwestycyjnej".
Kibice Włókniarza przyzwyczaili się do pewnych niedogodności, ale władze klubu wiedzą, że w 2026 roku sam sentyment nie wystarczy. Aby przyciągnąć pieniądze i sponsorów, potrzebna jest infrastruktura. To byłby także symbol zmiany, że "nowe" przychodzi na całego, także na arenie, gdzie rozgrywają się często niezwykle ciekawe spotkania.
"Zabrakło kluczowego elementu". Prezes Włókniarza mówi wprost
Prezes Michalski podczas spotkania z partnerami biznesowymi postawił sprawę jasno. Modernizacja sprzed lat to temat... niedomknięty.
- Nie ma co ukrywać. Budowa i przebudowa naszego stadionu, zrealizowane w 2006 roku, nigdy tak naprawdę nie zostały w pełni zamknięte - przyznał szczerze Michalski. Czego brakuje? - Tym elementem jest brak spójnej, nowoczesnej przestrzeni obejmującej park maszyn, dodatkową trybunę oraz co niezwykle istotne z perspektywy sponsorów i partnerów, Loże VIP - wylicza sternik "Lwów" dla nawylot.tv.
Ofensywa mimo trudnej sytuacji
Sytuacja Włókniarza nie jest łatwa, bo nad klubem wisi widmo walki o ligowy byt. Jednak zarząd patrzy dalej niż tylko na najbliższy mecz. Plan jest długofalowy.
- Dziś musimy to powiedzieć sobie jasno, jeśli chcemy, aby Częstochowa była istotnym punktem na żużlowej mapie Polski, musimy (...) przejść do zdecydowanej ofensywy inwestycyjnej - zapowiada prezes.
Stadion dla całego miasta
Nowa trybuna i strefa VIP to nie tylko kaprys działaczy. To ma być maszynka do zarabiania pieniędzy. Nowoczesny obiekt otworzy drzwi do organizacji eventów, które dotąd omijały Olsztyńską.
- Ta inwestycja pozwoli nam zorganizować nie tylko wydarzenia sportowe, ale również koncerty, imprezy firmowe (...). To przestrzeń, która ma pracować dla Miasta Częstochowy - roztacza wizję Michalski.