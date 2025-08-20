Włókniarz w dramatycznej sytuacji. Po tych słowach zawodnika rozpętała się burza

A miało być tak pięknie. Jeszcze miesiąc temu działacze Krono-Plast Włókniarza Częstochowa łudzili się, że trio Jason Doyle, Kacper Woryna, Piotr Pawlicki zostanie na kolejny sezon. Jednak Woryna już jest w Orlen Oil Motorze Lublin, Pawlicki dogadał się z FOGO Unią Leszno, a Doyle rozpowiada w środowisku, że pojedzie wszędzie, tylko nie we Włókniarzu.

Doyle chciał rozwiązać kontrakt z winy Włókniarza

Choć prezes Włókniarza Michał Świącik głośno temu zaprzecza, to wymienieni wyżej zawodnicy w rozmowach z działaczami innych drużyn mówią wprost o olbrzymich zaległościach częstochowskiego klubu. Właśnie tym motywują chęć zmiany. Taki Doyle zadzwonił nawet do szefa Ekstraligi Żużlowej i poinformował nie tylko o długach Włókniarza, ale i sondował możliwość rozwiązania umowy.

Doyle najpewniej dotrwa do końca sezonu we Włókniarzu, ale już zapowiedział, że nie będzie startował dalej w tym klubie. Stawia wysokie żądania, robi wszystko, byle tylko się nie dogadać. Całe to zamieszanie odbija się na rozmowach z innymi zawodnikami. Ci czytają doniesienia medialne i dla nich Włókniarz jest w tej chwili klubem ostatniego wyboru.

Miśkowiak dolał oliwy do ognia słowami o długach

Może temat z Doylem dałoby się jakoś wyprostować, ale oliwy do ognia dolał Jakub Miśkowiak, który w wywiadzie udzielonym w Magazynie Żużlowym WP przyznał, że Włókniarza zalega mu 650 tysięcy złotych. To dług jeszcze z 2023 roku. I choć Miśkowiak mówił o ugodzie i o tym, że liczy na szczęśliwy koniec, to słowa poszły w świat. Inni żużlowcy patrzą teraz na Włókniarza, jak na niepewnego i mało solidnego płatnika. I nie ma znaczenia, że Miśkowiak w tym Włókniarzu zarobił grube miliony, a Doyle w chwili składania skargi miał na koncie 1,6 miliona złotych za ten sezon.

W każdym razie nie ma już najmniejszych szans na zbudowanie mocnego składu na 2026 z Doylem i Pawlickim. Nie ma też szans na sprowadzenie Luke'a Beckera i Jakuba Krawczyka. Na razie Włókniarz może się jedynie pochwalić umową z Jaimonem Lidseyem. Nie jest to jednak nic wiążącego. Z powodu zaległości Włókniarz nie może podpisać prekontraktu.

Kompletna cisza. Nikt nie rozmawia z Włókniarzem?

Prezes Świącik już w lipcu mówił, że poczeka na to, jak rozwinie się sytuacja na giełdzie transferowej i najwyżej zbierze z rynku to, co na nim zostanie. I ten scenariusz właśnie się ziszcza, bo o ile kilka tygodni temu można było wymienić kilka nazwisk jakoś tam powiązanych z Włókniarzem (sondowanie, czy wręcz wstępne rozmowy), o tyle teraz jest kompletna cisza. Klub pewnie ma swoją listę życzeń, ale nic nie słychać o żadnych toczących się negocjacjach.

Jeśli nic się nie zmieni, to Włókniarz może być zmuszony do tego, żeby zatrzymać Madsa Hansena, który ma ważny kontrakt na 2026, ale dotąd nie widziano go w składzie drużyny. Dodajmy, że sytuację Włókniarza dodatkowo komplikuje jazda w play-down. Jeśli Włókniarz w niedzielę przegra z Gezet Stalą Gorzów, to zajrzy mu w oczy widmo spadku. Wtedy zawodnicy będą jeszcze mniej chętni do rozmów niż obecnie.

