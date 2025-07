Włókniarz w dramatycznej sytuacji. Jest plan B, stawiają sprawę na ostrzu noża

Orlen Oil Motor Lublin i Betard Sparta Wrocław mają zamknięte składy na 2026. Toruńskie "Anioły" szukają góra jednego zawodnika, a Stelmet Falubaz Zielona Góra i Bayersystem GKM Grudziądz maksymalnie dwóch. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa wygląda na tym tle dramatycznie słabo. Klub ze składem na 2026 jest w lesie.

Włókniarz Częstochowa miał klarowną wizję składu na 2026

Jeszcze kilkanaście dni temu koncepcja Włókniarza była bardzo klarowna. W seniorskim zestawie na 2026 mieli być Jason Doyle, Piotr Pawlicki, Luke Becker, Jaimon Lidsey i Jakub Krawczyk. Jednak ten plan się posypał. Becker wybrał Cellfast Wilki Krosno, Pawlickiego ciągnie FOGO Unia Leszno, a Bayersystem GKM Grudziądz nagle stwierdził, że może by tak Lidseya zatrzymać.

Jakby tego było mało, to kłopoty zaczyna stwarzać Jason Doyle. Już mniejsza o to, że Australijczyk dwa tygodnie temu poskarżył się do Ekstraligi, że Włókniarz mu nie płaci, choć na jego konto wpłynęło 1,6 miliona złotych, a zaległości dotyczyły 3-4 spotkań. Gorzej, że rozmowy o przedłużeniu umowy idą opornie.

Trudne rozmowy Włókniarza z Jasonem Doylem

Doyle mówi, że ma oferty, choć tak nie jest. Interesują się nim Wilki, ale w Krośnie stwierdzają wprost: "siądziemy do stołu tylko w razie awansu do Ekstraligi". O chęci rozmów z Doylem przebąkiwała też Gezet Stal Gorzów, ale tam też nie ma wielkich konkretów.

Każdy do Doyle podchodzi bardzo ostrożnie, bo jednak co rok łapie kontuzje, a ostatnio po każdym mocnym upadku patrzy na swoją nogę. Włókniarz też najchętniej wymieniłby Doyle na inną gwiazdę, ale teraz na to jest już za późno. Alternatywą byłoby podjęcie rozmów z Andersem Thomsenem, ale on też jest co rok kontuzjowany.

Borna Coric - Matteo Gigante. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jason Doyle już zarobił 2,9 miliona złotych

Włókniarz z Doylem ma ten problem, że już teraz jest kosmiczne drogi, bo jego gaża wynosi: 1,3 miliona złotych za podpis i 13 tysięcy za punkt. W tym sezonie Doyle już zarobił 2,9 miliona złotych. To dużo, bardzo dużo, a klub drży o utrzymanie. To daje do myślenia. W końcu przed sezonem liczono na to, że wysokie gratyfikacje dla Doyle'a przełożą się na coś więcej.

W Częstochowie nie mają jednak wyjścia i muszą zrobić wszystko, żeby zatrzymać Doyle'a. W innym razie będą musieli budować drużynę od nowa. W klubie nie tracą jednak nadziei i przyznają, że jeśli trzeba będzie to zrobić, to trudno. Włókniarz zamierza przeczekać transferowe szaleństwo, bo liczy na to, że za miesiąc zostanie jeszcze kilka ciekawych nazwisk do wzięcia. Skład ma być załatany takimi okazjami last minute.

Dodajmy, że obecny skład Włókniarza to: Doyle, Pawlicki, Woryna, Lampart, Hansen. O przyszłości dwóch pierwszych pisaliśmy. Woryna odchodzi z kolei do Orlen Oil Motoru, a Lampart kończy wiek U24 i nie będzie już potrzebny. Jest za słaby, żeby zostawiać go na seniora. Wreszcie Hansen ma ważny kontrakt na 2026, ale spisuje się przeciętnie i Włókniarz chce go wypożyczyć.

Luke Becker miał trafić do Włókniarza, ale wybrał Wilki Krosno. Paweł Wilczyński/Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jaimon Lidsey ma o czym myśleć. Włókniarz bardzo go chce, ale GKM też się obudził i zaprasza na rozmowy. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Piotr Pawlicki zasypany ofertami. Właśnie sprawdza, która z nich jest dla niego najlepsza. Łukasz Trzeszczkowski/Paweł Wilczyński Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski