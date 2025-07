Włókniarz planuje rewolucję. Kolejny zawodnik z konkretną ofertą

Jaimon Lidsey odwiedził kilka dni temu prezesa Krono-Plast Włókniarza Częstochowa Michała Świącika. Rozmowa dotyczyła kontraktu na 2026. Strony odeszły zadowolone od stołu i jest wielka szansa, że to się skończy umową. Na razie Lidsey niczego nie podpisał, ale we Włókniarzu mówią nam, że jest na to ogromna szansa.

Lidsey na rozmowach we Włókniarzu. GKM się obudził

Przed spotkaniem z prezesem Świącikiem Lidsey nie miał wielu ofert. A te, które miał były z Metalkas 2 Ekstraligi. Jedna z nich z Texom Stali Rzeszów, która co rok odzywa się do zawodnika. Lidsey chciałby jednak zostać w PGE Ekstralidze, więc rozmowy z Włókniarzem to dla niego duża szansa.

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że Bayersystem GKM Grudziądz, czyli obecny klub zawodnika dotąd niespecjalnie był zainteresowany przedłużeniem kontraktu z Lidseyem. Teraz jednak to się zmieniło. GKM do działania nie zmusiło jednak spotkanie w Częstochowie, lecz rosnąca forma żużlowca. W miniony weekend Lidsey zdobył 12 punktów i 2 bonusy w arcyważnym meczu ze Stelmet Falubazem Zielona Góra. To był jego najlepszy występ w tym sezonie, a GKM dzięki wygranej 57:33 zbliżył się do awansu do play-off.

Włókniarz planuje rewolucję w składzie

Rozgrywka o Lidseya między GKM-em i Włókniarzem może być bardzo ciekawa. W Częstochowie są bardzo zdeterminowani. Mówią, że Lidsey ma potencjał, że u trenera Mariusza Staszewskiego mógłby rozwinąć skrzydła.

Zasadniczo Włókniarz planuje dużą rewolucję w składzie. Z obecnego mają zostać jedynie Jason Doyle i Piotr Pawlicki. Oczywiście o każdego z nich klub musi jeszcze powalczyć, bo Pawlickiego mocno kusi Gezet Stal Gorzów (ustalono nawet warunki finansowe ewentualnego kontraktu), a Doyle też chwali się ofertami (w Stali jest opcją rezerwową). We Włókniarzu zakładają jednak optymistyczny scenariusz.

Polsat Sport Polsat Sport

Lidsey, Becker i Krawczyk na liście Włókniarza

I gdybyśmy poszli tym tropem, to Włókniarz musiałby dołożyć trzech seniorów, w tym jednego Polaka, bo pod numerami 1-5 (9-13) musi być dwóch krajowych zawodników. I tym drugim miałby być Jakub Krawczyk, który co prawda żąda 750 tysięcy złotych za podpis i 7,5 tysiąca za punkt, ale Włókniarz jest gotowy, żeby zagryźć zęby i zapłacić te pieniądze. A wszystko po to, żeby móc dołożyć do składu Lidseya i Luke'a Beckera, z którym dogadał się kilka tygodni temu.

Na teraz skład Doyle, Pawlicki, Lidsey, Becker i Krawczyk to taka opcja numer 1. Nie wiadomo jednak, czy tę wizję da się urzeczywistnić. Tylko z Beckerem Włókniarz ustalił warunki. Jednak nawet ta umowa nie została jeszcze podpisana. Zarówno zawodnik, jak i klub mogą się jeszcze wycofać.

Jaimon Lidsey i Michael Jepsen Jensen. Wymiana poglądów przed meczem. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Michael Jepsen Jensen, Max Fricke i Jaimon Lidsey. Gwiazdy GKM-u Grudziądz łatwo rozszyfrowały tor Włókniarza. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Michał Świącik. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński