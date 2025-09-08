Włókniarz Częstochowa nie ma nic do stracenia. Wiele ryzykują, mogą zgarnąć fortunę

Włókniarz Częstochowa wszystkich zaskoczył. Pod Jasną Górą Stal przegrała 6-punktami i niemal wszyscy jednogłośnie wskazywali, że w rewanżu odrobią stratę i się utrzymają. Tak się jednak nie stało. Częstochowianie maksymalnie się zmobilizowali, wygrali w Gorzowie i zapewnili sobie utrzymanie. Po tym jednak, Doyle oraz Pawlicki ogłosili, że odchodzą z klubu. To utrudnia budowę drużyny, ale mogą na tym wiele zyskać. Polak ma wrócić do Fogo Unii Leszno, zaś Australijczyk odchodzi do Cellfast Wilków Krosno.

Włókniarz ściągnie gwiazdy? To byłby prawdziwy hit

Te zmiany oznaczają, że w klubie będzie kadrowa rewolucja. Włókniarz jednak się nie śpieszy i czeka jak rasowy pokerzysta na przebieg gry. To może dać sukces, w końcu jak mawia powiedzenie, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Nie wiadomo jaka będzie przyszłość Stali Gorzów i w tym jest cały klucz. Nieoficjalnie pojawiają się informacje w przestrzeni medialnej, że klub może nawet nie wystartować w przyszłym roku.

Taki scenariusz spowodowałby, że na rynku pojawią się Anders Thomsen oraz Jack Holder. Uznani zawodnicy nie będą mieć wtedy wielkiego wyboru, bo zdecydowana większość drużyn ma już dograne kadry na przyszły sezon. Wobec tego, któryś z nich byłby skazany na Włókniarz i to w promocyjnej cenie. Żaden z nich raczej nie wyobraża sobie jazdy gdzie indziej poza PGE Ekstraligą, więc to byłaby szansa dla prezesa Michała Świącika, by sprowadzić gwiazdę pod Jasną Górą.

Włókniarz zaryzykuje? Mogą utrzymać się w PGE Ekstralidze

Wszystko wskazuje, że w Częstochowie pozostanie Mads Hansen. Duńczyk drugi raz został autorem utrzymania dla Włókniarza. To może być główny klucz, by zrobić to trzeci raz, bo w końcu do trzech razy sztuka. Nie jest pewne, czy Jaimon Lidsey trafi do Włókniarza, bo gdyby pojawiła się opcja wzięcia Holdera oraz Thomsena, to wybór wydaje się prosty.

Do klubu na pozycję U24 ma trafić Sebastian Szostak. Nie jest jednak wiadome, co klub wymyśli na pozycję drugiego Polaka. Gdyby udało się zbudować szkielet - Holder, Thomsen, Hansen oraz Szostak to można śmiało walczyć o utrzymanie, a przy dobrej formie juniorów nawet i o pierwszą czwórkę. Następne tygodnie będą kluczowe dla budowy zespołu Włókniarza. Klub ma jednak też alternatywy, rozważane ma być sprowadzenie Rohana Tungate'a, który udowodnił, że potrafi punktować w elicie.

Mads Hansen i Anders Thomsen dziękują sobie za walkę. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jack Holder Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Mariusz Staszewski rozmawia z Michałem Świącikiem Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński