Włókniarz Częstochowa ma gigantyczny problem. Ekstraliga zabrała głos

O tym, że Krono-Plast Włókniarz Częstochowa ma problem z bieżącym regulowaniem należności wobec zawodników, mówi się od dawna. Jason Doyle, lider drużyny, zgłosił się nawet w tej sprawie do prezesa Ekstraligi. Prawdziwa bomba wybuchła, jednak kiedy Jakub Miśkowiak publicznie wyznał, że Włókniarza zalega mu 650 tysięcy złotych. Było to o tyle szokujące, że Miśkowiak odszedł z Włókniarza po sezonie 2023.

Ekstraliga nie ma dobrej wiadomości dla Miśkowiaka

Prezes Włókniarza Michał Świącik, zanim prawda wyszła na jaw, utrzymywał, że nie ma takiego tematu. Okazuje się jednak, że jest. Te 650 tysięcy to nie jest jednak dług klubu, lecz stowarzyszenia CKM Włókniarz, którego prezesem także jest pan Świącik.

Ekstraliga natychmiast zajęła się sprawą i zbadała nie tylko umowę, ale i stan finansów Włókniarza. Jeśli chodzi o umowę, to Ekstraliga nie ma dobrej wiadomości dla Miśkowiaka. Okazuje się, że zawodnik popełnił błąd, podpisując umowę na stowarzyszenie. To miało sens, gdy obowiązywały limity wynagrodzenia. W 2023 limitów już jednak nie było, więc Miśkowiak powinien był podpisać cały kontrakt na klub. Nie zrobił tego, więc Ekstraliga nie pomoże mu w odzyskaniu pieniędzy.

Woryna i Lampart mogą mieć za chwilę ten sam problem

Od osób, które starają się pomóc Miśkowiakowi, słyszymy, że zawodnik zostawiony sam sobie może przegrać z klubem i nie zobaczy ani złotówki. Włókniarz prezentuje w tej sprawie zmienne stanowisko. Jednym razem chce respektować porozumienie dotyczące spłaty, innym zaś całą sprawę kwestionuje.

Przypomnijmy, że podobną umowę na stowarzyszenie miał rok temu Leon Madsen. Tam chodziło o kwotę rzędu 300 tysięcy złotych. Finalnie Duńczyk odzyskał połowę tej kwoty w wyniku porozumienia z Włókniarzem. Teraz, tak wynika z naszych informacji, umowy na stowarzyszenie mają Kacper Woryna i Wiktor Lampart. Ten pierwszy już dogadał się na przyszły sezon z Orlen Oil Motorem Lublin, ale zaklina się, że wciąż jest do wzięcia. Zdaniem kilku osób ma to związek wyłącznie z chęcią odzyskania pieniędzy z umowy na stowarzyszenie.

Włókniarz podpisuje milionowe kontrakty, ale ...

Wróćmy teraz do Ekstraligi i jej ustaleń ws. długów. Włókniarz ma zaległości, ale pomijając umowy na stowarzyszenie, wszystko jest pod kontrolą. Zaległości są, ale mieszczą się w terminie, który nie pozwala zawodnikom wystąpić o rozwiązanie kontraktu z winy klubu. Rozważali to zarówno Doyle, jak i Piotr Pawlicki, ale obaj się wycofali, kiedy wyjaśniono im, że nie mają podstaw do tego typu działania.

Zasadniczo jednak w samej Ekstralidze panuje przekonanie, że Włókniarza nie stać obecnie na jazdę w najlepszej lidze świata. Klub wciąż podpisuje milionowe kontrakty, ale potem ma problem z ich realizacją. To ma swoje konsekwencje. Włókniarz buduje skład na 2026 i jak dotąd skusił tylko jednego zawodnika, Jaimona Lidseya z Bayersystem GKM-u Grudziądz.

Jakub Miśkowiak w rozmowie ze swoim teamem. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kacper Woryna zamyślony. Nie wszystko układa się po myśli zawodnika. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Piotr Pawlicki z Wiktorem Lampartem Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski