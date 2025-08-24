Włókniarz Częstochowa bliżej utrzymania w lidze. Stal Gorzów wciąż w grze
To był świetny mecz w Częstochowie. Dwumecz Włókniarza ze Stalą Gorzów miał nie mieć faworyta i taka jest rzeczywistość. Gospodarze wygrali na swoim torze 48:42. Sześciopunktowa zaliczka nie daje im jednoznacznej pewności co do wygrania dwumeczu. Liderem gości był Anders Thomsen, który zaliczył genialny występ, zdobywając 17 punktów. Z kolei gospodarze cechowali się równym, solidnym składem. Na wyróżnienie zasługuje jednak Wiktor Lampart.
Sztab szkoleniowy Gezet Stali Gorzów chciał zaszachować częstochowian ustawieniem składu. W zestawieniu awizowanym nie przewidziano Andersa Thomsena i Martina Vaculika. Piotr Świst podczas meczu postanowił desygnować dwóch swoich liderów pod numery 1 i 2.
Liderzy Stali Gorzów nie zawodzili na początku zawodów. Lebiediew, Vaculik i Thomsen zwyciężyli w swoich wyścigach. Na uwagę zasługuje przede wszystkim postawa Andersa Thomsena, który na dystansie, po gorszym wyjściu spod taśmy wyprzedził i Kacpra Worynę i Jasona Doyle'a.
Żużel. Anders Thomsen jeździł w innej lidze. Fantastyczny występ Duńczyka
Anders Thomsen już w przeszłości udowadniał, że uwielbia ścigać się w Częstochowie. Nie inaczej było tym razem. Duńczyk w pierwszych dwóch seriach przedzierał się na dystansie przed liderów Włókniarza. Duńczyk dwukrotnie na dystansie mijał Jasona Doyle'a. Wielkich emocji przysporzył przede wszystkim szósty bieg. Thomsen po starcie był ostatni, ale mijał rywali niczym tyczki, przy czym Doyle'a na ostatnim łuku.
Duńczyk przez cały mecz brylował, a pierwszą porażkę zaliczył dopiero w swoim piątym starcie. Pokonał go... Jason Doyle. Aż czterokrotnie widzieliśmy tego dnia pojedynki Doyle'a z Thomsenem. Duńczyk przegrał tylko jeden bieg.
Żużel. Powiało grozą. Serca kibiców zabiły mocniej
W 11. biegu powiało grozą. Na pierwszym łuku upadli Piotr Pawlicki oraz Martin Vaculik. O ile zawodnik gospodarzy wstał szybko, o tyle Martin Vaculik długo leżał na torze i obolały schodził do parku maszyn. Choć po Vaculika wyjechała karetka, zawodnik Stali był zdolny do dalszej jazdy.
W 14. biegu z kolei na drugim łuku ostro pod Jasona Doyle'a wszedł Andrzej Lebiediew. Australijczyk z całym impetem uderzył w bandę. Na szczęście skończyło się na strachu. Sędzia z powtórki wykluczył Andrzeja Lebiediewa.
Żużel. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Gezet Stal Gorzów 48:42
Włókniarz Częstochowa:
9. Piotr Pawlicki 11 (2, 3, 2, 2, 2)
10. Mads Hansen 5+3 (1*, 2*, 1*, 1)
11. Wiktor Lampart 8+2 (1*, 3, 2*, 2, 0)
12. Kacper Woryna 7+2 (1*, 1, 3, 1*, 1)
13. Jason Doyle 10 (2, 2, 1, 3, 2)
14. Szymon Ludwiczak 3 (1, 2, 0)
15. Franciszek Karczewski 4+1 (3, 0, 1*)
16. Kacper Halkiewicz ns
Stal Gorzów:
1. Martin Vaculik 11 (3, 1, 0, 3, 3, 1)
2. Anders Thomsen 17 (3, 3, 3, 3, 2, 3)
3. Oskar Fajfer 5 (0, 2, 3, 0)
4. Andrzej Lebiediew 5+1 (3, 0, 2*, 0, w)
5. Mikołaj Krok 0 (-, -, -, -, -)
6. Oskar Paluch 1 (0, 0, 0, 1)
7. Hubert Jabłoński 3 (2, 0, 1, 0, 0)
8. Adam Bednar ns
Bieg po biegu:
- Vaculik, Pawlicki, Lampart, Fajfer 3:3
- Karczewski, Jabłoński, Ludwiczak, Paluch 4:2 (7:5)
- Thomsen, Doyle, Woryna, Jabłoński 3:3 (10:8)
- Lebiediew, Ludwiczak, Hansen, Paluch 3:3 (13:11)
- Lampart, Fajfer, Woryna, Lebiediew 4:2 (17:13)
- Thomsen, Doyle, Vaculik, Karczewski 2:4 (19:17)
- Pawlicki, Hansen, Jabłoński, Paluch 5:1 (24:18)
- Fajfer, Lebiediew, Doyle, Ludwiczak 1:5 (25:23)
- Thomsen, Pawlicki, Hansen, Vaculik 3:3 (28:26)
- Woryna, Lampart, Paluch, Jabłoński 5:1 (33:27)
- Vaculik, Pawlicki, Woryna, Lebiediew 3:3 (36:30)
- Thomsen, Lampart, Karczewski, Jabłoński 3:3 (39:33)
- Doyle, Thomsen, Hansen, Fajfer 4:2 (43:35)
- Vaculik, Doyle, Woryna, Lebiediew (w) 3:3 (46:38)
- Thomsen, Pawlicki, Vaculik, Lampart 2:4 (48:42)