Sztab szkoleniowy Gezet Stali Gorzów chciał zaszachować częstochowian ustawieniem składu. W zestawieniu awizowanym nie przewidziano Andersa Thomsena i Martina Vaculika. Piotr Świst podczas meczu postanowił desygnować dwóch swoich liderów pod numery 1 i 2.

Liderzy Stali Gorzów nie zawodzili na początku zawodów. Lebiediew, Vaculik i Thomsen zwyciężyli w swoich wyścigach. Na uwagę zasługuje przede wszystkim postawa Andersa Thomsena, który na dystansie, po gorszym wyjściu spod taśmy wyprzedził i Kacpra Worynę i Jasona Doyle'a.

Żużel. Anders Thomsen jeździł w innej lidze. Fantastyczny występ Duńczyka

Anders Thomsen już w przeszłości udowadniał, że uwielbia ścigać się w Częstochowie. Nie inaczej było tym razem. Duńczyk w pierwszych dwóch seriach przedzierał się na dystansie przed liderów Włókniarza. Duńczyk dwukrotnie na dystansie mijał Jasona Doyle'a. Wielkich emocji przysporzył przede wszystkim szósty bieg. Thomsen po starcie był ostatni, ale mijał rywali niczym tyczki, przy czym Doyle'a na ostatnim łuku.

Duńczyk przez cały mecz brylował, a pierwszą porażkę zaliczył dopiero w swoim piątym starcie. Pokonał go... Jason Doyle. Aż czterokrotnie widzieliśmy tego dnia pojedynki Doyle'a z Thomsenem. Duńczyk przegrał tylko jeden bieg.

Żużel. Powiało grozą. Serca kibiców zabiły mocniej

W 11. biegu powiało grozą. Na pierwszym łuku upadli Piotr Pawlicki oraz Martin Vaculik. O ile zawodnik gospodarzy wstał szybko, o tyle Martin Vaculik długo leżał na torze i obolały schodził do parku maszyn. Choć po Vaculika wyjechała karetka, zawodnik Stali był zdolny do dalszej jazdy.

W 14. biegu z kolei na drugim łuku ostro pod Jasona Doyle'a wszedł Andrzej Lebiediew. Australijczyk z całym impetem uderzył w bandę. Na szczęście skończyło się na strachu. Sędzia z powtórki wykluczył Andrzeja Lebiediewa.

Żużel. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Gezet Stal Gorzów 48:42

Włókniarz Częstochowa:

9. Piotr Pawlicki 11 (2, 3, 2, 2, 2)

10. Mads Hansen 5+3 (1*, 2*, 1*, 1)

11. Wiktor Lampart 8+2 (1*, 3, 2*, 2, 0)

12. Kacper Woryna 7+2 (1*, 1, 3, 1*, 1)

13. Jason Doyle 10 (2, 2, 1, 3, 2)

14. Szymon Ludwiczak 3 (1, 2, 0)

15. Franciszek Karczewski 4+1 (3, 0, 1*)

16. Kacper Halkiewicz ns

Stal Gorzów:

1. Martin Vaculik 11 (3, 1, 0, 3, 3, 1)

2. Anders Thomsen 17 (3, 3, 3, 3, 2, 3)

3. Oskar Fajfer 5 (0, 2, 3, 0)

4. Andrzej Lebiediew 5+1 (3, 0, 2*, 0, w)

5. Mikołaj Krok 0 (-, -, -, -, -)

6. Oskar Paluch 1 (0, 0, 0, 1)

7. Hubert Jabłoński 3 (2, 0, 1, 0, 0)

8. Adam Bednar ns

Bieg po biegu:

Vaculik, Pawlicki, Lampart, Fajfer 3:3 Karczewski, Jabłoński, Ludwiczak, Paluch 4:2 (7:5) Thomsen, Doyle, Woryna, Jabłoński 3:3 (10:8) Lebiediew, Ludwiczak, Hansen, Paluch 3:3 (13:11) Lampart, Fajfer, Woryna, Lebiediew 4:2 (17:13) Thomsen, Doyle, Vaculik, Karczewski 2:4 (19:17) Pawlicki, Hansen, Jabłoński, Paluch 5:1 (24:18) Fajfer, Lebiediew, Doyle, Ludwiczak 1:5 (25:23) Thomsen, Pawlicki, Hansen, Vaculik 3:3 (28:26) Woryna, Lampart, Paluch, Jabłoński 5:1 (33:27) Vaculik, Pawlicki, Woryna, Lebiediew 3:3 (36:30) Thomsen, Lampart, Karczewski, Jabłoński 3:3 (39:33) Doyle, Thomsen, Hansen, Fajfer 4:2 (43:35) Vaculik, Doyle, Woryna, Lebiediew (w) 3:3 (46:38) Thomsen, Pawlicki, Vaculik, Lampart 2:4 (48:42)

Piotr Pawlicki i Kacper Woryna Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Martin Vaculik i Piotr Świst Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Piotr Pawlicki i Jason Doyle Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

