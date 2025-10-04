Wiemy, co z przyszłością trenera kadry. Falubaz ponowił ofertę

Stelmet Falubaz Zielona Góra sondował możliwość zatrudnienia trenera kadry Rafała Dobruckiego jeszcze zanim Piotr Protasiewicz złożył rezygnację z funkcji menadżera zespołu. Odbyła się jedna rozmowa, ale porozumienia nie było. Nawet nie doszło do konkretów, bo selekcjoner dał do zrozumienia, że to go nie interesuje.

Protasiewicz rzucił papierami i wtedy się zaczęło

Jednak po tym, jak Protasiewicz rzucił papierami Falubaz raz jeszcze podjął próbę nakłonienia selekcjonera Żużlowej Reprezentacji Polski do pracy w klubie. Do rozmowy prezesa Adama Golińskiego z Dobruckim doszło w czwartek. Z naszych ustaleń wynika, że była ona bliźniaczo podobna do tej pierwszej. Dobrucki ponownie nie podjął tematu, a prezes Goliński doszedł do wniosku, że czas najwyższy skupić się na innych opcjach.

Trzeciego podejścia do Dobruckiego raczej nie będzie. Ewidentnie widać, że jest on skupiony na pracy z reprezentacją Polski, którą traktuje kompleksowo. Nie tylko jeździ tam, gdzie występuje kadra, ale i też na zawody Grand Prix i Tauron SEC, żeby wspierać naszych zawodników w indywidualnych startach. Dobrucki na pewno dołożył swoją cegiełkę do szóstego złota Bartosza Zmarzlika.

Kiedyś trener Cieślak zdobył złoto z kadrą i Falubazem

A w ostatnich dniach Dobrucki robił wszystko, żeby jak najlepiej przygotować nasze reprezentacje do startu w SON i SON2. W przypadku SON2 nie wyszło, bo Polska skończyła na czwartym miejscu. Pewnym usprawiedliwieniem dla braku wyników są jednak kłopoty. Kontuzja wyeliminowała ze startu wicemistrza świata Wiktora Przyjemskiego, a Damian Ratajczak już w drugim starcie doznał kontuzji. Ciężar odpowiedzialności za wynik musieli wziąć na swoje barki dublerzy.

Warto dodać, że Dobrucki tak bardzo nie był zainteresowany ofertą pracy w klubie, że nawet nie pytał w związku o możliwość łączenia tych funkcji. Kiedyś robił to z powodzeniem Marek Cieślak. Zdobywał medale z kadrą, ale na co dzień pracował w lidze. Między innymi w Falubazie. W sezonie 2011 zdobył złoto z reprezentacją i z Falubazem.

Trudno powiedzieć, co zrobi Falubaz

Najwyraźniej jednak Dobrucki chce się skupić wyłącznie na kadrze. Bo ta praca to nie tylko kilkanaście imprez mistrzowskich roku, ale i też praca z zapleczem, czyli juniorami oraz kilka programów, w które zaangażowany jest Dobrucki.

Trudno powiedzieć, co zrobi Falubaz po odmowie Dobruckiego. Niewykluczone, że prezes Goliński postawi na jakąś nieoczywistą opcję i menadżerem zostanie osoba bez wielkiego nazwiska, ale z wielkimi ambicjami i umiejętnością współpracy w zespole. Tej zalety nie miał Protasiewicz, który był indywidualistą do tego stopnia, że sam podejmował strategiczne dla klubu decyzje, nie konsultując ich z prezesem. Z tego brały się potem konflikty.

