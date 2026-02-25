Wielkie odliczanie w Lesznie. Znamy szczegóły, jest konkretny plan
Fogo Unia Leszno ma przed sobą historyczny sezon. Po rocznej rywalizacji na zapleczu, najbardziej utytułowany klub w Polsce wraca do PGE Ekstraligi. Podopieczni Rafała Okoniewskiego chcą udowodnić, że będą groźni dla największych ligowych potentatów. Aby tak się stało, "Byki" muszą jak najszybciej wyjechać na tor. Sztab szkoleniowy zaprezentował właśnie szczegółowy plan przygotowań, który uwzględnia nawet najbardziej kapryśne scenariusze pogodowe.
Kluczem do dobrego wejścia w sezon jest odpowiednie "wjeżdżanie się" w motocykle. Marzec w Polsce bywa jednak bezlitosny dla sportów motorowych. Przymrozki i opady deszczu potrafią zrujnować misternie układane plany treningowe. Tym bardziej po takiej mroźnej zimie, jaka miała miejsce w tym sezonie.
Wzrok skierowany w niebo. Kiedy pierwsze kółka Unii Leszno?
Sztab z Leszna ma już wytyczony jasny cel. Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjać, zawodnicy rozpoczną ściganie na domowym owalu w połowie miesiąca.
- Jeżeli utrzymają się dwucyfrowe, dodatnie temperatury i pojawi się słońce, to w drugi weekend marca planujemy montaż pneumatycznych band. Zawodnicy będą w gotowości i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi założeniami, to w granicach 9-13 marca wyjedziemy na tor. Oczywiście decydujący głos będzie miała pogoda - zdradza dyrektor sportowy klubu, Rafał Dobrowolski w rozmowie z portalem elka.pl.
Plan awaryjny Unii Leszno: Kierunek Chorwacja!
Co jednak, jeśli polska aura zawiedzie i domowy tor będzie przypominał grzęzawisko? Fogo Unia Leszno zabezpieczyła się na taką ewentualność. Działacze klubu dokonali niezbędnych rezerwacji na obiekcie w chorwackim Goričan.
Stadion Milenium, znany chociażby z organizacji turniejów Speedway Grand Prix, dysponuje doskonałą infrastrukturą i znacznie łagodniejszym mikroklimatem. Jeśli "Smoczyk" nie będzie nadawał się do jazdy, "Byki" błyskawicznie spakują busy i ruszą na południe Europy. Planowana wizyta w Gorican jest na 15-17 marca.
Sparingi i Memoriał Alfreda Smoczyka
Niezależnie od tego, czy pierwsze treningi odbędą się w Lesznie, czy w Chorwacji, zespół Rafała Okoniewskiego czeka bardzo wymagający kalendarz gier kontrolnych. Działacze zakontraktowali sparingi z absolutną elitą.
Planowane mecze towarzyskie Fogo Unii Leszno:
Orlen Oil Motor Lublin
Betard Sparta Wrocław
PSŻ Poznań
Do tego zaplanowany na 29 marca 76. Memoriał Alfreda Smoczyka. To da wiele odpowiedzi, w jakiej dyspozycji są leszczynianie.