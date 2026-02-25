Wielkie odliczanie w Lesznie. Znamy szczegóły, jest konkretny plan

Kluczem do dobrego wejścia w sezon jest odpowiednie "wjeżdżanie się" w motocykle. Marzec w Polsce bywa jednak bezlitosny dla sportów motorowych. Przymrozki i opady deszczu potrafią zrujnować misternie układane plany treningowe. Tym bardziej po takiej mroźnej zimie, jaka miała miejsce w tym sezonie.

Wzrok skierowany w niebo. Kiedy pierwsze kółka Unii Leszno?

Sztab z Leszna ma już wytyczony jasny cel. Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjać, zawodnicy rozpoczną ściganie na domowym owalu w połowie miesiąca.

- Jeżeli utrzymają się dwucyfrowe, dodatnie temperatury i pojawi się słońce, to w drugi weekend marca planujemy montaż pneumatycznych band. Zawodnicy będą w gotowości i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi założeniami, to w granicach 9-13 marca wyjedziemy na tor. Oczywiście decydujący głos będzie miała pogoda - zdradza dyrektor sportowy klubu, Rafał Dobrowolski w rozmowie z portalem elka.pl.

Plan awaryjny Unii Leszno: Kierunek Chorwacja!

Co jednak, jeśli polska aura zawiedzie i domowy tor będzie przypominał grzęzawisko? Fogo Unia Leszno zabezpieczyła się na taką ewentualność. Działacze klubu dokonali niezbędnych rezerwacji na obiekcie w chorwackim Goričan.

Stadion Milenium, znany chociażby z organizacji turniejów Speedway Grand Prix, dysponuje doskonałą infrastrukturą i znacznie łagodniejszym mikroklimatem. Jeśli "Smoczyk" nie będzie nadawał się do jazdy, "Byki" błyskawicznie spakują busy i ruszą na południe Europy. Planowana wizyta w Gorican jest na 15-17 marca.

Sparingi i Memoriał Alfreda Smoczyka

Niezależnie od tego, czy pierwsze treningi odbędą się w Lesznie, czy w Chorwacji, zespół Rafała Okoniewskiego czeka bardzo wymagający kalendarz gier kontrolnych. Działacze zakontraktowali sparingi z absolutną elitą.

Planowane mecze towarzyskie Fogo Unii Leszno:

Orlen Oil Motor Lublin

Betard Sparta Wrocław

PSŻ Poznań

Do tego zaplanowany na 29 marca 76. Memoriał Alfreda Smoczyka. To da wiele odpowiedzi, w jakiej dyspozycji są leszczynianie.

