Wielki wyczyn mistrza świata. Coś takiego nie miało miejsca od 10 lat

Betard Sparta Wrocław pokazała siłę i potwierdziła to, co mówiono przed meczem, używając nomenklatury piłkarskiej, że będzie to spotkanie do jednej bramki. Sporym problemem było to, że problemy zdrowotne dopadły Jakuba Krawczyka po jednym ze startów. Goście mieli harpagana w postaci Jasona Doyla. Kwestia punktu bonusowego dzięki Australijczykowi rozstrzygnęła się dopiero w biegach nominowanych, gdzie gospodarze w 14. biegu pokonali juniorów podwójnie, zdobywając pełną pulę punktów.