Wielki talent w polskim klubie. Przecierali oczy ze zdziwienia, teraz pójdą za ciosem

Niedługo rusza najważniejsza faza sezonu. W tej chwili torunianie są drugą siłą PGE Ekstraligi, lecz prawdziwa weryfikacja nadejdzie za dwa tygodnie. To wtedy w ramach 14. kolejki zmierzą się z będącą w kryzysie Betard Spartą Wrocław. Wszystko wskazuje na to, że obie drużyny zmierzą się ze sobą raz jeszcze w półfinale.

Żużel. Toruń drugą siłą PGE Ekstraligi

We Wrocławiu mają swoje problemy z Maciejem Janowskim i Bartłomiejem Kowalskim. Reszta zawodników, poza Bradym Kurtzem, też jest niestabilna. Inaczej jest w Toruniu, gdzie zespół z tygodnia na tydzień rośnie w siłę. O tym, że klub będzie miał piekielnie silną formację seniorską, mówiło się już bardzo dużo. Nie to jednak tak znacząco wpłynęło na ich notowania.

Jesienią 2023 roku do klubu dołączył Piotr Baron. Głównie z myślą o tym, żeby osiągnąć sukces, bo Baron ma na koncie 4 złote medale z Unią Leszno. Zdobył także srebro we Wrocławiu. Potrafi też pracować z młodzieżą, ma wizję i poukładane w głowie oraz dobre podejście do zawodników. Wraz z przyjściem Barona liczono, że w końcu coś drgnie, jeśli chodzi o młodzieżowców. Długo nie trzeba było czekać.

Żużel. Wielki talent w Toruniu. Ma dopiero 16 lat

Efekty przyszły już w drugim roku pracy. Baron, widząc, jak przebiega - a może raczej nie przebiega - rozwój Krzysztofa Lewandowskiego, postanowił posadzić go na ławce. Dał za to szansę 16-letniemu Mikołajowi Duchińskiemu. Choć wielu się zastanawia, skąd ten junior się wziął, to w CV ma już trochę sukcesów. Duchiński na żużlu zaczął jeździć od 5. roku życia. Jest medalistą mistrzostw Polski zarówno w klasie 50cc, jak i 125cc.

Nie znalazł się z przypadku, bo od małego był starannie prowadzony przez swoich rodziców w tym kierunku. Teraz ta praca owocuje, co dostrzegł sam Baron. Duchiński ma przede wszystkim znakomite warunki fizyczne. Świetnie wygląda na motocyklu i nie boi się przeprowadzać groźnych ataków. Na Motoarenie czuje się jak ryba w wodzie, co mogliśmy dostrzec nie tylko w poprzednich meczach PGE Ekstraligi, ale również podczas rundy IMP w Toruniu.

Żużel. Tacy juniorzy to skarb. Czekali na to bardzo długo

Poza Duchińskim sztab dysponuje jeszcze rok starszym Antonim Kawczyńskim. To inwestycja w przyszłość. Na tak zdolnych juniorów czekano bardzo długo. Przez ostatnie lata toruńska formacja juniorska była statystycznie jedną z najgorszych w Ekstralidze. To za chwilę się może zmienić. W Toruniu po raz ostatni mogli liczyć na wsparcie juniora w postaci Pawła Przedpełskiego w 2016 roku i Daniela Kaczmarka w 2017-2018. Później nadzieje pokładano w Krzysztofie Lewandowskim, ale to zupełnie nie wypaliło.

A solidni juniorzy są im po prostu potrzebni, bo w Toruniu już dość mają wpisywania z urzędu jednego punktu w drugiej gonitwie. Wyścig młodzieżowy ustawia też początek spotkania, co w przypadku rywalizacji na samym szczycie ma kolosalne znaczenie. Wystarczy tylko spojrzeć na Motor Lublin. Ich siła polega nie tylko na świetnej formacji seniorskiej, ale również juniorskiej. Wystarczy, że pierwszy bieg kończy się 4:2, a młodzieżowcy w następnym dokładają 5:1, seniorzy kolejne 5:1 i już robi się rezultat 14:4. To ustawia praktycznie cały mecz na samym starcie. Nie tylko punktowym, ale również mentalnym.

Mikołaj Duchiński przed startem wyścigu TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Piotr Baron Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Mikołaj Duchiński Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Alexander Bublik - Arthur Cazaux. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport