Wielki sukces zawodnika Falubazu. Rekord życiowy, a potem taki gest

Jeszcze kilka dni temu w Zielonej Górze inaczej wyobrażano sobie derby. Los jednak chciał, że zabrakło Przemysława Pawlickiego, który podczas SEC doznał urazu lewego obojczyka. Oskar Hurysz za to w pierwszej odsłonie drugiego biegu zaliczył groźny upadek i zakończył zawody. Wszystko wskazuje, że doszło do złamania uda, co oznaczałoby koniec sezonu dla polskiego juniora.

Wspaniały gest Damiana Ratajczaka. Kłopoty w Falubazie

Falubaz obecnie jest mocno osłabiony przez kontuzję. Przemysław Pawlicki powinien szybko się wykurować, bowiem złamanie obojczyka to nie jest ciężki uraz, zazwyczaj większość żużlowców wraca w 2 tygodnie do jazdy. Gorzej sprawa wygląda z Oskarem Huryszem, którego w takim scenariuszu zabraknie do końca sezonu. Bartosz Rudolf nie jest zawodnikiem, którego byłoby stać na regularne punktowanie. Wydaje się, że w tej sytuacji Falubaz będzie musiał poszukać jakiegoś wypożyczenia.

50:39. Takim wynikiem zakończyły się Derby Ziemi Lubuskiej, dzięki czemu Falubaz zgarnął pełną pulę - Zrobiliśmy to, co założyliśmy sobie przed meczem, choć było ultra ciężko, bo zastępowaliśmy Przemka i Oskara. Chciałbym dedykować te zwycięstwo dla nich, bo oni się zmagają z kontuzjami. To nie jest przyjemne tracić jakąś część sezonu. W zeszłym roku też miałem kontuzję, gdzie straciłem większą część sezonu. Trzymam kciuki za ich zdrowie - mówił Ratajczak dla Radia Zielona Góra

Falubaz trafił w dziesiątkę. Muszą zrobić wszystko, by go zatrzymać

To już trzecia dwucyfrówka w sezonie Damiana Ratajczaka. Wychowanek Fogo Unii Leszno w Falubazie rozwinął się na całego. To zasługa w dużej mierze trenera Piotra Protasiewicza, który mocno poprawił Ratajczakowi starty, dzięki czemu jest w stanie robić takie rezultaty, jak ten w meczu z Gezet Stalą Gorzów.

- Mogło być lepiej. Na pewno wynik punktowo wygląda fajnie, ale jest jeszcze pole do poprawy. Jest nad czym pracować. Ostatni bieg trochę mnie zdenerwował, ale staram podchodzić się do wszystkiego z spokojem. Poczyniłem złe zmiany, jestem tylko człowiekiem, popełniam błędy. Poprawa względem sezonu jest super, oby tak dalej - stwierdził pewny siebie młodzieżowiec.

Przed Falubazem teraz kluczowe starcie. Zielonogórzanie w niedzielę wybierają się do Grudziądza na mecz z Bayersystem GKM-em. Najprawdopodobniej ten mecz rozstrzygnie, która z drużyn znajdzie się w fazie play-off.

