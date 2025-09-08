Wielki sukces polskiego klubu. Odetchnęli z ulgą, przyznał otwarcie

Cztery tygodnie wcześniej torunianie zdobyli we Wrocławiu zaledwie 34 punkty. Teraz musieli bronić 14-punktowej zaliczki z pierwszej odsłony półfinału, mając z tyłu głowy sromotną porażkę, jakiej niedawno doznali. W dniu meczu nastrój szybko uległ zmianie. -Byłem pozytywnie zaskoczony, widząc ten tor, choć próba toru nieco mnie zmyliła - mówi nam Patryk Dudek.

Dudek przyznaje otwarcie, "byłem pełen obaw, doszło to do mnie"

Choć Dudek ma sezon życia, to nawet on w poprzednim starciu na Stadionie Olimpijskim miał swoje kłopoty. Wówczas uzyskał 8 punktów. Teraz zdobył 15 z 2 bonusami, przegrywając tylko raz z Bradym Kurtzem. - Jechałem na tych samych silnikach, przełożenia były bardzo zbliżone, a różnicę mamy kolosalną. Taki mamy dzisiejszy żużel. Trzeba dużo główkować i wyciągać wnioski - tłumaczy.

Motoarena niemal "odleciała" po piętnastej gonitwie, kiedy ich zawodnicy zdobyli aż 52 punkty. Do szefostwa klubu, jak i do samych autorów zwycięstwa szybko jednak doszło, ile pracy jest jeszcze do włożenia. - Był pewien hurraoptymizm po meczu w Toruniu. Wsiadając do busa doszło jednak do mnie, że we Wrocławiu musimy zdobyć co najmniej 39 punktów. Dotychczas nie szło nam jakoś rewelacyjnie w meczach wyjazdowych z czołowymi drużynami. Byłem pełen obaw przed tym spotkaniem. Finalnie skończyło się rewelacyjnie - wyznaje.

Sparta złapała oddech, Dudek dał się założyć

Przez większą część spotkania wynik był na styku, oscylując wokół remisu. Gospodarze ruszyli do ataku dopiero w trzeciej serii. Przed wyścigami nominowanymi prowadzi 43:35. Chcąc awansować do finału, byli zmuszeni wygrać ostatnie dwa biegi w stosunku 9:3. Przez moment wydawało się, że plan może się udać. Bartłomiej Kowalski niespodziewanie założył Patryk Dudka i objął prowadzenie. Na wejściu w drugie okrążenie był już jednak trzeci.

- Dałem się założyć, ale głównie chodziło o dopasowanie sprzętu. Szybko to skorygowaliśmy i w piętnastym biegu już było w porządku. To strasznie skomplikowane. Wystarczy nieznacznie chybić przełożeniem i już się przegrywa - kończy Dudek.

Patryk Dudek rozmawia z Piotrem Baronem Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Trener Piotr Baron. W tle Emil Sajfutdinow Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Patryk Dudek i Emil Sajfutdinow Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

