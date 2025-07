W powtórce 17. biegu osamotniony był Kacper Mania, po tym jak Antoni Mencel wjechał w taśmę. Wychowanek Fogo Unii Leszno został z tyłu, ale szybko uporał się z Bartoszem Bańborem i zaczął gonić indywidualnego mistrza świata juniorów. Był wyraźnie od niego szybszy i chciał minąć go po zewnętrznej . Przyjemski tak tego nie zostawił, zaczął spoglądać przez ramię i wpakował w bandę 16-latka.

Sędzia zawodów nie miał żadnych wątpliwości i po obejrzeniu powtórek pokazał czerwoną kartkę Wiktorowi Przyjemskiemu. Decyzja nie może dziwić, bowiem był to manewr poniżej pasa, tak na żużlu nie powinno się jeździć. Na szczęście 16-latkowi nic poważnego się nie stało i mógł się cieszyć ze złota, którego był głównym aktorem.

Oczywiście, po zawodach można było zobaczyć falę potężnej krytyki wobec juniora Motoru Lublin - Niestety, doszło też do sytuacji, której żałuję - mój zbyt agresywny manewr zakończył się upadkiem Kacpra Manii. Dostałem za to czerwoną kartkę i nie mogłem kontynuować zawodów. To nie było celowe - emocje, adrenalina i chęć walki wzięły górę. Po biegu przeprosiłem Kacpra, przybiliśmy piątkę i wszystko sobie wyjaśniliśmy - tłumaczył się Przyjemski w mediach społecznościowych. Zachowanie Przyjemskiego na torze skomentował także dyrektor Unii Leszno.