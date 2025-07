Wielki powrót mistrza świata. Tak postawili go na nogi

Awans INNPRO ROW-u Rybnik do PGE Ekstraligi spadł mu z nieba. Maksym Drabik w tym sezonie zaczął wszystko od zera, a efekty są co najmniej zadowalające. 27-latek jest w TOP15 najskuteczniejszych zawodników elity. Takiej formy nie miał od 6 lat.

Drabik w tym roku ma nowych mechaników, nowego tunera, nowy klub i nową rolę. Choć niekiedy takie rewolucje nie sprzyjają zbudowaniu odpowiedniej dyspozycji, to u Drabika jest wręcz odwrotnie. Mimo pewnych kłopotów na samym początku rozgrywek, kiedy został nawet odstawiony od pierwszego składu, to kiedy już wrócił, nie dał ani jednego argumentu, by ponownie go skreślić. Kapitan ROW-u zdobywa średnio nieco ponad 2 punkty w każdym wyścigu, a od 11 maja br. nie schodzi poniżej 10 punktów na mecz.