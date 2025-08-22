Wielki mecz w Rybniku. ROW zaskoczył wszystkich, Falubaz pokonany

Prezes Krzysztof Mrozek jest na tyle zdesperowany, by utrzymać się w PGE Ekstralidze, że poprosił o pomoc Tomasza Golloba. Legenda polskiego sportu żużlowego miała pomóc rybniczanom w przygotowaniu nawierzchni oraz w ustawieniach sprzętu. Sam mecz Tomasz Gollob oglądał z trybun w towarzystwie rzeczonego Krzysztofa Mrozka oraz Marcina Najmana.

Żużel. Pech Nickiego Pedersena i ROW-u Rybnik

Mecz rozpoczął się pechowo dla ROW-u Rybnik i Nickiego Pedersena. Duńczyk najpierw został na starcie, bo zbyt wcześnie puścił sprzęgło i musiał przed taśmą "hamować", a następnie, jadąc na drugiej pozycji zgubił laczka, w wyniku czego sędzia przerwał wyścig i wykluczył Pedersena z powtórki.

Z kolei w trzeciej gonitwie, gdy gospodarze prowadzili 4:2, na ostatnim łuku zdefektował Gleb Czugunow. Rosjanin z polskim paszportem dojechał do mety, ale nie zapisał przy swoim nazwisku punktów. Ostatecznie pierwsza seria startów zakończyła się wynikiem 10:14.

Żużel. Koncert ROW-u Rybnik. Falubaz niczym dzieci we mgle

Początek drugiej serii startów ułożył się genialnie dla rybniczan. Najpierw Maksym Drabik wyprzedził na przeciwległej prostej Rasmusa Jensena, a następnie Duńczyk dał się minąć Pludrze. ROW wygrał podwójnie i doprowadził do meczowego remisu.

Dzięki zwycięstwu Nickiego Pedersena w siódmym wyścigu gospodarze wyszli na pierwsze prowadzenie 22:20. Trzykrotny indywidualny mistrz świata doskonale antycypował ataki Leona Madsena i utrzymał prowadzenie do samej mety.

Nie inaczej było później, a najwięcej emocji przysporzył fanom Nicki Pedersen. W dziewiątym wyścigu para Pawlicki - Ratajczak wyszła na podwójne prowadzenie, ale genialną akcję pod płotem przeprowadził Nicki Pedersen, a w ślad za nim poszedł Rohan Tungate. Rybniczanie odwrócili losy wyścigu i to oni wygrali podwójnie.

Po trzeciej serii startów Piotr Protasiewicz mógł myśleć o harcach taktycznych, bo jego zespół przegrywał różnicą sześciu punktów.

Żużel. Falubaz odrabiał straty do ROW-u Rybnik

Harce taktyczne Piotra Protasiewicza wypaliły. Podwójna rezerwa taktyczna w dwunastym wyścigu sprawiła, że zielonogórzanie niemalże odrobili wszystkie straty. Za sprawą pary Madsen - Ratajczak na tablicy świetlnej widniał wynik 35:37. Falubaz wrócił do żywych.

Kto wie, jak zakończyłby się mecz, gdyby nie głupia akcja Nickiego Pedersena w 14. wyścigu. Duńczyk w pierwszym łuku wyniósł się na szeroką część toru, wywożąc w płot Rohana Tungate'a. Australijczyk upadł na tor, a Nicki Pedersen został wykluczony z powtórki.

Żużel. Innpro ROW Rybnik - Stelmet Falubaz Zielona Góra 46:44

ROW Rybnik:

9. Nicki Pedersen 6 (w, 3, 3, 0, w)

10. Rohan Tungate 10+2 (3, 1, 2*, 1*, 3)

11. Kacper Pludra 4+2 (1, 2*, 1*, 0)

12. Maksym Drabik 13 (3, 3, 2, 3, 2)

13. Gleb Czugunow 8+1 (0, 2, 3, 2, 1*)

14. Kacper Tkocz 2 (2, 0, 0)

15. Paweł Trześniewski 3+2 (1*, 1*, 1)

16. Jesper Knudsen ns

Falubaz Zielona Góra:

1. Przemysław Pawlicki 7+1 (2*, 3, 0, 2, 0)

2. Jonas Knudsen 1+1 (1*, 0, -, -, -)

3. Rasmus Jensen 5+1 (3, 1, 1*, 0, -)

4. Jarosław Hampel 6+1 (2, 0, 2, 1*, 1)

5. Leon Madsen 16 (2, 2, 3, 3, 3, 3)

6. Damian Ratajczak 9+2 (3, 1*, 1, 0, 2*, 2)

7. Eryk Farański 0 (0, 0, -)

8. Michał Curzytek ns

Bieg po biegu:

Jensen, Pawlicki, Pludra, Pedersen (w) 1:5 Ratajczak, Tkocz, Trześniewski, Farański 3:3 (4:8) Drabik, Madsen, Kundsen, Czugunow 3:3 (7:11) Tungate, Hampel, Ratajczak, Tkocz 3:3 (10:14) Drabik, Pludra, Jensen, Hampel 5:1 (15:15) Pawlicki, Czugunow, Trześniewski, Knudsen 3:3 (18:18) Pedersen, Madsen, Tungate, Farański 4:2 (22:20) Czugunow, Hampel, Jensen, Tkocz 3:3 (25:23) Pedersen, Tungate, Ratajczak, Pawlicki 5:1 (30:24) Madsen, Drabik, Pludra, Ratajczak 3:3 (33:27) Drabik, Pawlicki, Hampel, Pedersen 3:3 (36:30) Madsen, Ratajczak, Trześniewski, Pludra 1:5 (37:35) Madsen, Czugunow, Tungate, Jensen 3:3 (40:38) Tunagte, Ratajczak, Hampel, Pedersen (w) 3:3 (43:41) Madsen, Drabik, Czugunow, Pawlicki 3:3 (46:44)

Nicki Pedersen i Rohan Tungate Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Damian Ratajczak i Leon Madsen. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jarosław Hampel w rozmowie z dyrektorem Falubazu Piotrem Protasiewiczem. Pawel Wilczynski/CyfraSport Zdjęcia Paweł Wilczyński

Kamil Majchrzak - Sebastian Korda. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport