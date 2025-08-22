Wielki mecz w Rybniku. ROW zaskoczył wszystkich, Falubaz pokonany
To był wielki spektakl w Rybniku. Dla Stelmetu Falubazu Zielonej Góry pierwszy mecz w fazie play-down wcale nie był spacerkiem. Rybniczanie w trakcie spotkania prowadzili już nawet różnicą sześciu punktów, a Nicki Pedersen potrafił pojechać jak za mistrzowskich lat, choć nie uniknął głupich wykluczeń. Tradycyjnie wynik ROW-u na swoich barkach ciągnął Maksym Drabik. Zielonogórzanie popełniali dużo błędów. Liderem gości był Leon Madsen, głównie dzięki któremu Falubaz może myśleć o końcu sezonu bez konieczności dalszej rywalizacji w PGE Ekstralidze.
Prezes Krzysztof Mrozek jest na tyle zdesperowany, by utrzymać się w PGE Ekstralidze, że poprosił o pomoc Tomasza Golloba. Legenda polskiego sportu żużlowego miała pomóc rybniczanom w przygotowaniu nawierzchni oraz w ustawieniach sprzętu. Sam mecz Tomasz Gollob oglądał z trybun w towarzystwie rzeczonego Krzysztofa Mrozka oraz Marcina Najmana.
Żużel. Pech Nickiego Pedersena i ROW-u Rybnik
Mecz rozpoczął się pechowo dla ROW-u Rybnik i Nickiego Pedersena. Duńczyk najpierw został na starcie, bo zbyt wcześnie puścił sprzęgło i musiał przed taśmą "hamować", a następnie, jadąc na drugiej pozycji zgubił laczka, w wyniku czego sędzia przerwał wyścig i wykluczył Pedersena z powtórki.
Z kolei w trzeciej gonitwie, gdy gospodarze prowadzili 4:2, na ostatnim łuku zdefektował Gleb Czugunow. Rosjanin z polskim paszportem dojechał do mety, ale nie zapisał przy swoim nazwisku punktów. Ostatecznie pierwsza seria startów zakończyła się wynikiem 10:14.
Żużel. Koncert ROW-u Rybnik. Falubaz niczym dzieci we mgle
Początek drugiej serii startów ułożył się genialnie dla rybniczan. Najpierw Maksym Drabik wyprzedził na przeciwległej prostej Rasmusa Jensena, a następnie Duńczyk dał się minąć Pludrze. ROW wygrał podwójnie i doprowadził do meczowego remisu.
Dzięki zwycięstwu Nickiego Pedersena w siódmym wyścigu gospodarze wyszli na pierwsze prowadzenie 22:20. Trzykrotny indywidualny mistrz świata doskonale antycypował ataki Leona Madsena i utrzymał prowadzenie do samej mety.
Nie inaczej było później, a najwięcej emocji przysporzył fanom Nicki Pedersen. W dziewiątym wyścigu para Pawlicki - Ratajczak wyszła na podwójne prowadzenie, ale genialną akcję pod płotem przeprowadził Nicki Pedersen, a w ślad za nim poszedł Rohan Tungate. Rybniczanie odwrócili losy wyścigu i to oni wygrali podwójnie.
Po trzeciej serii startów Piotr Protasiewicz mógł myśleć o harcach taktycznych, bo jego zespół przegrywał różnicą sześciu punktów.
Żużel. Falubaz odrabiał straty do ROW-u Rybnik
Harce taktyczne Piotra Protasiewicza wypaliły. Podwójna rezerwa taktyczna w dwunastym wyścigu sprawiła, że zielonogórzanie niemalże odrobili wszystkie straty. Za sprawą pary Madsen - Ratajczak na tablicy świetlnej widniał wynik 35:37. Falubaz wrócił do żywych.
Kto wie, jak zakończyłby się mecz, gdyby nie głupia akcja Nickiego Pedersena w 14. wyścigu. Duńczyk w pierwszym łuku wyniósł się na szeroką część toru, wywożąc w płot Rohana Tungate'a. Australijczyk upadł na tor, a Nicki Pedersen został wykluczony z powtórki.
Żużel. Innpro ROW Rybnik - Stelmet Falubaz Zielona Góra 46:44
ROW Rybnik:
9. Nicki Pedersen 6 (w, 3, 3, 0, w)
10. Rohan Tungate 10+2 (3, 1, 2*, 1*, 3)
11. Kacper Pludra 4+2 (1, 2*, 1*, 0)
12. Maksym Drabik 13 (3, 3, 2, 3, 2)
13. Gleb Czugunow 8+1 (0, 2, 3, 2, 1*)
14. Kacper Tkocz 2 (2, 0, 0)
15. Paweł Trześniewski 3+2 (1*, 1*, 1)
16. Jesper Knudsen ns
Falubaz Zielona Góra:
1. Przemysław Pawlicki 7+1 (2*, 3, 0, 2, 0)
2. Jonas Knudsen 1+1 (1*, 0, -, -, -)
3. Rasmus Jensen 5+1 (3, 1, 1*, 0, -)
4. Jarosław Hampel 6+1 (2, 0, 2, 1*, 1)
5. Leon Madsen 16 (2, 2, 3, 3, 3, 3)
6. Damian Ratajczak 9+2 (3, 1*, 1, 0, 2*, 2)
7. Eryk Farański 0 (0, 0, -)
8. Michał Curzytek ns
Bieg po biegu:
- Jensen, Pawlicki, Pludra, Pedersen (w) 1:5
- Ratajczak, Tkocz, Trześniewski, Farański 3:3 (4:8)
- Drabik, Madsen, Kundsen, Czugunow 3:3 (7:11)
- Tungate, Hampel, Ratajczak, Tkocz 3:3 (10:14)
- Drabik, Pludra, Jensen, Hampel 5:1 (15:15)
- Pawlicki, Czugunow, Trześniewski, Knudsen 3:3 (18:18)
- Pedersen, Madsen, Tungate, Farański 4:2 (22:20)
- Czugunow, Hampel, Jensen, Tkocz 3:3 (25:23)
- Pedersen, Tungate, Ratajczak, Pawlicki 5:1 (30:24)
- Madsen, Drabik, Pludra, Ratajczak 3:3 (33:27)
- Drabik, Pawlicki, Hampel, Pedersen 3:3 (36:30)
- Madsen, Ratajczak, Trześniewski, Pludra 1:5 (37:35)
- Madsen, Czugunow, Tungate, Jensen 3:3 (40:38)
- Tunagte, Ratajczak, Hampel, Pedersen (w) 3:3 (43:41)
- Madsen, Drabik, Czugunow, Pawlicki 3:3 (46:44)