Wielki eksperyment Dominika Kubery. Tego jeszcze nie było

Zmiany tunerów u zawodników najczęściej nie przechodzą bez echa, bo to wcale nie taka prosta sprawa. Kubera lepsze biegi przeplata słabszymi, ale ma w tym wszystkim głębszy cel. To bardzo ambitny zawodnik, który chciałby postawić kolejny krok w swojej karierze i gonić ścisłą światową czołówkę. Współpraca z tunerami z TOP 3 nie da mu nic ekstra. Stąd poszukiwania i próba postawienia na bardziej niszowego tunera.

Żużlowi eksperci zauważają, że silniki to wcale nie musi być jedyny problem nierównej formy Dominika Kubery. W ostatnim Magazynie PGE Ekstraligi Krzysztof Cegielski zwrócił uwagę na fakt, że zmiana klubu i pewny transfer do Falubazu Zielona Góra, to coś co może mu niekoniecznie sprzyjać.