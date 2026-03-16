Lubelski klub w ostatnich latach zapracował na miano jednej z największych marek w polskim sporcie, wyróżniając się rewelacyjnym marketingiem i świetnymi relacjami ze sponsorami. Obecna infrastruktura zaczęła jednak mocno ograniczać potencjał biznesowy "Koziołków".

Biznes, partnerzy i nowoczesne skyboxy. Wiceprezes Motoru Lublin zdradza szczegóły

Kluczowym elementem zmodernizowanego obiektu będą ekskluzywne strefy VIP oraz przeszklone skyboxy. Do tej pory żużlowy mistrz Polski przegrywał rywalizację o najbardziej wymagających klientów biznesowych z piłkarską Areną Lublin. Wiceprezes klubu, Piotr Więckowski, podkreśla ogromne znaczenie tej konkretnej inwestycji dla przyszłości ośrodka.

- Strefa VIP i skyboxy są narzędziami, które pozwalają klubowi rozmawiać z poważnymi kontrahentami biznesowymi. Nasz stadion nie zapewnia wielkiego komfortu i tu przegrywamy z piłkarską Areną, gdzie biznesmeni wykupują loże i mogą zapraszać swoich gości - przyznał otwarcie Więckowski na łamach "Kuriera Lubelskiego".

Działacz zaznaczył również, że realizacja architektonicznych założeń zapewni odpowiednie narzędzia do stabilnego prowadzenia spółki. Zwiększy to możliwości i łatwość w pozyskiwaniu potężnych partnerów, którzy będą chcieli uczestniczyć w budowaniu kolejnych sukcesów lubelskiego żużla.

Komfort kibiców i zróżnicowana polityka biletowa

Zmodernizowany stadion docelowo pomieści około 15 tysięcy fanów czarnego sportu. Ogromną i bardzo wyczekiwaną zmianą będzie pełna numeracja wszystkich miejsc i wyraźny podział trybun na strefy. Taki zabieg pozwoli władzom klubu na wdrożenie elastycznego cennika biletów, ściśle uzależnionego od atrakcyjności danego sektora.

- Z pewnością komfort kibiców znacząco wzrośnie, jeśli stadion zostanie podzielony na wyraźne strefy, a wszystkie miejsca będą numerowane. Dzięki temu możliwe będzie elastyczne różnicowanie cen biletów, adekwatnie do atrakcyjności poszczególnych sektorów. Istotną kwestią są też sanitariaty oraz zaplecze gastronomiczne. Obecnie funkcjonują one w dość tymczasowej formule, natomiast infrastruktura stadionowa powinna odpowiadać standardom XXI wieku - wylicza wiceprezes Motoru.

Utrzymanie najwyższego poziomu organizacyjnego i nowoczesnego zaplecza z pewnością przełoży się pozytywnie na dalszy, dynamiczny rozwój dyscypliny w całym regionie.

Prezes Jakub Kępa wyjaśnia na czym polega sukces Motoru Lublin.

Bartosz Zmarzlik rywalizujący w barwach Motoru. W kółeczku wiceprezes Motoru, Piotr Więckowski.

