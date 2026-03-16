Wielka przebudowa stadionu Motoru Lublin. Będą nowe zróżnicowane ceny biletów
Miasto Lublin ostatecznie porzuciło plany budowy zupełnie nowego stadionu żużlowego. Zamiast tego kultowy obiekt przy Alejach Zygmuntowskich przejdzie gruntowną modernizację wycenianą na 83 miliony złotych. Przebudowa, która ma zakończyć się przed startem sezonu 2028, wprowadzi klub na najwyższy poziom organizacyjny i finansowy. Wiceprezes Orlen Oil Motoru Lublin nie ma wątpliwości, że to krok w przyszłość.
Lubelski klub w ostatnich latach zapracował na miano jednej z największych marek w polskim sporcie, wyróżniając się rewelacyjnym marketingiem i świetnymi relacjami ze sponsorami. Obecna infrastruktura zaczęła jednak mocno ograniczać potencjał biznesowy "Koziołków".
Biznes, partnerzy i nowoczesne skyboxy. Wiceprezes Motoru Lublin zdradza szczegóły
Kluczowym elementem zmodernizowanego obiektu będą ekskluzywne strefy VIP oraz przeszklone skyboxy. Do tej pory żużlowy mistrz Polski przegrywał rywalizację o najbardziej wymagających klientów biznesowych z piłkarską Areną Lublin. Wiceprezes klubu, Piotr Więckowski, podkreśla ogromne znaczenie tej konkretnej inwestycji dla przyszłości ośrodka.
- Strefa VIP i skyboxy są narzędziami, które pozwalają klubowi rozmawiać z poważnymi kontrahentami biznesowymi. Nasz stadion nie zapewnia wielkiego komfortu i tu przegrywamy z piłkarską Areną, gdzie biznesmeni wykupują loże i mogą zapraszać swoich gości - przyznał otwarcie Więckowski na łamach "Kuriera Lubelskiego".
Działacz zaznaczył również, że realizacja architektonicznych założeń zapewni odpowiednie narzędzia do stabilnego prowadzenia spółki. Zwiększy to możliwości i łatwość w pozyskiwaniu potężnych partnerów, którzy będą chcieli uczestniczyć w budowaniu kolejnych sukcesów lubelskiego żużla.
Komfort kibiców i zróżnicowana polityka biletowa
Zmodernizowany stadion docelowo pomieści około 15 tysięcy fanów czarnego sportu. Ogromną i bardzo wyczekiwaną zmianą będzie pełna numeracja wszystkich miejsc i wyraźny podział trybun na strefy. Taki zabieg pozwoli władzom klubu na wdrożenie elastycznego cennika biletów, ściśle uzależnionego od atrakcyjności danego sektora.
- Z pewnością komfort kibiców znacząco wzrośnie, jeśli stadion zostanie podzielony na wyraźne strefy, a wszystkie miejsca będą numerowane. Dzięki temu możliwe będzie elastyczne różnicowanie cen biletów, adekwatnie do atrakcyjności poszczególnych sektorów. Istotną kwestią są też sanitariaty oraz zaplecze gastronomiczne. Obecnie funkcjonują one w dość tymczasowej formule, natomiast infrastruktura stadionowa powinna odpowiadać standardom XXI wieku - wylicza wiceprezes Motoru.
Utrzymanie najwyższego poziomu organizacyjnego i nowoczesnego zaplecza z pewnością przełoży się pozytywnie na dalszy, dynamiczny rozwój dyscypliny w całym regionie.