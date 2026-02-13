Wielka kasa na transfery i wszystko na nic. Ryzykowna taktyka polskiego klubu

Tegoroczny skład Falubazu na papierze wygląda imponująco. Leon Madsen, Dominik Kubera, Przemysław Pawlicki, Andrzej Lebiediew i Damian Ratajczak - to największe armaty zielonogórskiej drużyny. Szczególną rolę ma w niej mieć ten ostatni, od którego mogą zależeć losy medalowe miejscowego zespołu.

Jedna kontuzja Ratajczaka i Falubaz będzie miał problem

Trzeba przyznać, że seniorskie zestawienie zielonogórzan wygląda naprawdę dobrze. Jest jednak dziura w postaci zawodnika U-24. Tę pozycję zajmie Michał Curzytek albo Mitchel Mcdiarmid. Żaden z tej dwójki nie gwarantuje w zasadzie nic. W Falubazie mają jednak jasny plan i tę lukę ma łatać Damian Ratajczak, jeden z najlepszych juniorów w kraju.

- Ta strategia jest świetna pod warunkiem, że Ratajczak nie będzie łapał kontuzji - mówią nam eksperci, którzy zwracają uwagę, że przecież w ostatnich latach urazy ciągle trapią tego zdolnego zawodnika. A gdyby rzeczywiście przydarzyłby mu się jakiś uraz, to Falubaz nie dość, że straci dobrze punktującego młodzieżowca, to jeszcze nie będzie miał realnego zastępstwa za żużlowca U-24.

W Zielonej Górze muszą więc modlić się o zdrowie Ratajczaka, bo wydaje się, że nikt inny nie będzie tak ważny dla wyniku tego zespołu jak właśnie on. Ktoś powie, że jest jeszcze drugi junior, czyli Oskar Hurysz. Ten ma jednak za sobą kiepski sezon, więc trudno zakładać, że będzie wartością dodaną.

Falubaz rok temu miał problem przez kontuzje

Nowy system rozgrywek, który zmniejszy liczbę drużyn awansujących do play-offów (z sześciu do czterech) sprawia, że w zasadzie nie ma marginesu na błędy. Szczególnie, jeśli założymy, że potencjał Apatora, Motoru i Sparty jest tak duży, że te zespoły spokojnie powinny tam awansować. Gra toczy się więc o to czwarte miejsce, a poza Falubazem nie bez szans jest Unia Leszno czy GKM Grudziądz.

A na koniec dodajmy, że już przed rokiem Falubaz miał problemy przez kontuzje Ratajczaka, Hurysza, czy Pawlickiego. Teraz w Zielonej Górze liczą na to, że ten scenariusz się nie powtórzy.

Damian Ratajczak TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Damian Ratajczak w akcji. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Damian Ratajczak Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

