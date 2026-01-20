Wielka kasa na gwiazdy ligi. Polski klub w planach ma jedno

GKM krok po kroku pnie się w hierarchii żużlowych klubów w Polsce. Najpierw awans do PGE Ekstraligi, później kilka lat ciężkiej walki o utrzymanie, a teraz kolejną ambicją działaczy jest walka o medale. Już rok temu było blisko. W tym ma być ponowiona próba.

Tyle wyniesie budżet GKM-u

Po zakończonym sezonie 2025 prezes klubu Marcin Murawski mówił w rozmowie z Interią, że w tym celu klub potrzebuje budżetu na 2026 rok na zbliżonym poziomie. Chodzi o kwotę oscylującą w granicach 20 milionów złotych. Wszystko wskazuje na to, że działaczom uda się takie założenie spełnić.

- Finalny budżet zależy też od tego, jak sportowo drużyna będzie się prezentować, ale wstępnie zakładamy taką sumę - mówi w rozmowie z nami prezes klubu.

Na 20 milionów złotych składa się kilka wpływów. 6,5 miliona z tytułu praw telewizyjnych, wpływy ze sprzedaży karnetów i biletów, wsparcie miasta, umowy sponsorskie oraz środki uzyskane z nowo powstałego systemu PRO junior.

- Aktualnie mamy gorący okres planowanie i dopinania różnych umów w klubie. Wszystko jest na dobrej drodze, aby dopiąć budżet na ostatni guzik - przekonuje nas działacz.

GKM-owi ciągle daleko do najbogatszych klubów w Polsce

Swoją drogą grudziądzanie chcą walczyć o medale, ale jak chodzi o finanse, to wcale nie są na podium. Tutaj prym wiedzie Sparta Wrocław, której budżet - jak wynika z nieoficjalnych informacji - może sięgnąć nawet 40 milionów złotych. Drugie miejsce przypada Motorowi Lublin, a trzecie Apatorowi Toruń.

Dalej w kolejce znajdują się pozostałe kluby na zbliżonym poziomie - w tym właśnie GKM. Miejscowi działacze mogą mówić jednak o sporym komforcie dzięki współpracy z miastem. Od kilku lat jest bowiem tak, że jeśli jest potrzeba pozyskania dodatkowych środków, to miasto nie szczędzi grosza i pomaga klubowi. Dzięki temu GKM jest stabilnym i wypłacalnym ośrodkiem.

