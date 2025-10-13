Wielka inwestycja w Grudziądzu. Potrzebne 6 milionów, miasto pomoże

Stadion w Grudziądzu nie należy do najnowocześniejszych obiektów. Z tego względu obiekt będzie musiał być w najbliższych latach modernizowany, aby spełnić wymogi Ekstraligi Żużlowej.

To już pewne. Stadion w Grudziądzu będzie modernizowany

Kilka tygodni temu doszło do spotkania władz klubu, miasta oraz przedstawicieli organu zarządzającego. To wtedy stało się jasne, że GKM musi przeprowadzić niezbędne prace remontowe, aby móc uzyskać licencję na starty w PGE Ekstralidze.

W pierwszej kolejności chodzi o modernizację oświetlenia. - Oświetlenie ma być ledowe i spełniać wymóg 2000 luxów. Wstępny kosztorys od projektanta zakłada kwotę 5-6 milionów. Tym razem muszą to być cztery większe słupy, a nie jak teraz czternaście mniejszych w pasie bezpieczeństwa - tłumaczy nam prezes klubu Marcin Murawski.

Wiadomo już, że inwestycję pokryją władze miasta. W końcu mówimy o miejskim obiekcie. Na tym jednak nie koniec, bo przed sezonem 2027 trzeba będzie przeprowadzić kolejne remonty.

- Jesteśmy zobowiązani przez Ekstraligę Żużlową także do modernizacji trybuny głównej wraz z zadaszeniem - dodaje działacz.

Miasto aktywnie wspiera rozwój żużla w Grudziądzu

GKM jest w o tyle uprzywilejowanej sytuacji, że relacje z miastem są doskonałe, a magistrat chce wspierać rozwój żużla. Grudziądzki klub może liczyć nie tylko na finansowe wsparcie w kontekście bieżących wydatków, ale także nie ma problemów z tym, aby z miejskich środków modernizować stadion.

- My na bieżąco wszystko planujemy razem z władzami miasta. Żużel jest wizytówką Grudziądza. Nie przeznaczamy środków miejskich na spłatę długów, bo nie rolujemy zobowiązań. Oczywiście tak jak wszędzie pojawiają się także ludzie, którzy sprzeciwiają się wsparciu żużla, choć na szczęście mówimy tutaj o zdecydowanej mniejszości. Zresztą widać to wsparcie po tym, jak ludzie i miasto żyje żużlem. Wystarczy wjechać do miasta i zaraz dostrzega się różnej maści elementy związane z naszą dyscypliną - podsumował Murawski.

oprawa kibiców GKM-u Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Szczęśliwy prezes GKM-u Grudziądz, Marcin Murawski Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

GKM Grudziądz na odprawie Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski