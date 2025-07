Widmo kar nad Falubazem. Klub w tarapatach, prokuratura wkroczy do akcji

W Derbach Ziemi Lubuskiej wrzało nie tylko między zawodnikami na torze, ale przede wszystkim na trybunach. Jeszcze przed opóźnioną o ponad godzinę czasu próbą toru nastąpiła kolejna nieplanowana przerwa. - Zamontowano urządzenia w pobliżu sektora gości kibiców z Gorzowa. Podejrzewamy, że kibice chcieli zrzucić odpowiedzialność na przyjezdnych - przyznaje Ryszard Kowalski.

Żużel. Falubaz nie uniknie kary. Grozi im nawet zamknięcie stadionu

Były to ładunki pirotechniczne zamontowane w bandzie na drugim wirażu. - Mamy do czynienia z bardzo poważnym przestępstwem, do którego doszło na stadionie w Zielonej Górze. Pierwszy raz podłożono ładunki pirotechniczne odpalane zdalnie w pobliżu osób pracujących na stadionie. To było celowe zamaskowanie kabli i sprowadzenie zagrożenia życia i zdrowia wielu osób - podkreśla wiceprezes zarządu Speedway Ekstraligi.

To, co działo się przed rozpoczęciem meczu, to jednak nic, w porównaniu z tym, co wydarzyło się po dziesiątym biegu. Wówczas odpalono nie tylko race, ale odbył się pokaz fajerwerków. Nad obiektem uniosła się jeden wielki kłąb dymu. - Mieliśmy regularny pokaz pirotechniczny z muzyką podkładaną przez klub. Trwała długa przerwa, więc skala tego naruszenia jest ogromna. To nie były jedynie zwykłe race, tylko mówimy o puszczaniu fajerwerków z trybun. Wachlarz kar jest bardzo duży - od kary łącznej finansowej do nawet zamknięcia stadionu. Czekamy również na to, co zaproponuje klub - tłumaczy Kowalski.

Żużel. Godziny dzielą nas od tego, kiedy do gry wkroczy prokuratura

Jak się okazuje, sprawa z podłożeniem ładunków odpalanych zdalnie nie zostanie zamieciona pod dywan. Całą sytuacją w czwartek ma zająć się Komisja Orzekająca Ligi, a następnie zawiadomiona ma zostać prokuratura. - KOL prawdopodobnie zawiadomi prokuraturę, za czym będziemy bardzo rekomendować. Chodzi o popełnienie przestępstwa w kwestii zagrożenia zdrowia i życia, czyli czyn poważniejszy, niż ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Jest to ścigane z urzędu - zaznacza.

Jeśli chodzi natomiast o race, to nawet jeśli Ekstraliga chciałaby podchodzić do tego łagodniej, musi jednocześnie przestrzegać prawo. - Ustawodawca narzucił na nas obowiązek ścigania tego typu zachowań. Nie przesądzamy czy to jest słuszne, czy też nie. To jest po prostu zabronione. Czym innym jest odpalenie jednej czy dwóch rac przed meczem, a czym innym jest odpalenie setek rac w trakcie zawodów, co powoduje zadymienie i przerwanie transmisji. Nie ma i nie będzie przyzwolenia Speedway Ekstraligi na tego typu zachowania kibiców. Nie ma mowy o kompromisie, ale o podejściu indywidualnym już tak - kończy.

Kibice Falubazu Mariusz Kapala East News

Jarosław Hampel w rozmowie z dyrektorem Falubazu Piotrem Protasiewiczem. Pawel Wilczynski/CyfraSport Zdjęcia Paweł Wilczyński

Rasmus Jensen i Leon Madsen TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

