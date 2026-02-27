Ważna decyzja nowej gwiazdy Sparty. Padły stanowcze słowa

Mikkel Andersen w nadchodzącym sezonie zadebiutuje w PGE Ekstralidze. Ma być liderem formacji młodzieżowej Sparty, która chce bić się o złoty medal.

Sparta wiąże z nim duże nadzieje

Młody Duńczyk ma zaledwie 18 lat, ale przed nim wielka szansa. Przed rokiem zebrał sporo doświadczenia startując w I-ligowym Orle Łódź, gdzie się wyróżniał. W konsekwencji tego we Wrocławiu postanowili dać mu szansę i oprzeć formację młodzieżową właśnie o niego.

Zresztą w środowisku mówi się wprost, że to jeden z najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia. Jest waleczny i zadziorny. W Sparcie wierzą, że jego styl jazdy będzie pasować do miejscowego toru, gdzie jest sporo walki i mijanek i mocno liczy się umiejętność jazdy po zewnętrznej. To warunki, w których Andersen powinien się odnaleźć.

Mikkel Andersen podjął ważną decyzję

Duńczyk w rozmowie z portalem redbull.com przekazał właśnie ważne decyzje, jakie podjął w kwestiach sprzętowych. Choć jego ojcem jest Brian Andersen, były żużlowiec i znany na rynku tunerskim mechanik, to młody żużlowiec zdecydował, że w swojego parku maszyn nie będzie się opierał wyłącznie na silnikach wychodzących spod ręki taty.

- Oczywiście, mam jednostki od swojego taty w swoim warsztacie, ale posiadam też silniki od Ryszarda Kowalskiego oraz Ashleya Hollowaya, więc mam w czym wybierać - powiedział i zdradził, że w jego teamie dojdzie do pewnej zmiany.

- Moja baza znajduje się w Rybniku i stamtąd pochodzi też dwójka moich mechaników. Wśród nich jest Mateusz Tudzież, który jest byłym żużlowcem klubu z Rybnika. On jest już w moim zespole od prawie dwóch lat. Drugim mechanikiem będzie nowa osoba, Michał Kozik, który w ubiegłym roku współpracował z Madsem Hansenem. No i do tego dochodzi oczywiście Brian Andersen, czyli mój tata i mentor - dodał.

Debiut Andersena w barwach Sparty nastąpi najpewniej jeszcze w marcu w sparingach. Na początku kwietnia ruszy rywalizacja w PGE Ekstralidze.

Mikkel Andersen na prowadzeniu Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Mikkel Andersen będzie miał możliwość współpracy m.in. z Artiomem Łagutą Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Mikkel Andersen w starciu. Jeden z beneficjentów roli zagranicznego juniora Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

W Warszawie powstanie całoroczne kryte lodowisko Polsat Sport