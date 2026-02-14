Ważna decyzja Motoru Lublin. Prezes o wszystkim powiedział

Po sezonie 2026 żużlowy Motor czeka wyprowadzka ze stadionu przy Alejach Zygmuntowskich. Miejscowy obiekt przejdzie długo wyczekiwaną modernizację. Działacze klubu od jakiegoś czasu szukają nowego miejsca, gdzie drużyna będzie mogła rozgrywać mecze ligowe.

Motor szuka stadionu. Rozmowy na finiszu

W zasadzie od początku mówiło się o dwóch opcjach leżących na stole - o Łodzi i Rzeszowie. Kryterium wyboru jest dość proste - klub, który użyczy Motorowi stadionu nie może startować w PGE Ekstralidze. W KLŻ żaden ośrodek nie ma wystarczająco dobrego obiektu. W 2. Metalkas Ekstralidze w grę wchodził Rzeszów i Łódź.

Ta druga opcja jest faworytem lublinian z kilku powodów. Dla zawodników drużyny to będzie znacznie wygodniejsza opcja ze względu na położenie miasta. Łódź też może przyciągnąć nowych kibiców klubowi i poszerzyć zainteresowanie. Do Rzeszowa miejscowi fani mieliby pewnie bliżej, ale z drugiej strony tamtejszy tor jest długi i szybki, co nie sprzyja budowaniu widowiska.

Prezes Jakub Kępa w rozmowie z Radiem Free przyznał, że finalną decyzję powinniśmy poznać wraz z początkiem nowego sezonu.

Decyzja Motoru ma strategiczne znaczenie

Działacze Motoru muszą wziąć pod uwagę nie tylko kwestie logistyczne i promocyjne, ale także preferencje drużyny. Od kilku lat tor w Lublinie uchodzi za twierdzę. Rywale przyjeżdżają i często nie potrafią znaleźć odpowiednich ustawień w sprzęcie. To efekt specyficznej geometrii tego obiektu.

Jeśli Motor rzeczywiście przeprowadzi się na rok do Łodzi, to będziemy mogli mówić o pewnej rewolucji. Tamten tor jest zupełnie inny - krótszy i bardziej techniczny. Drużyna Macieja Kuciapy będzie musiała mocno popracować nad tym, aby utrzymać atutu własnego toru.

