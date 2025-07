W taki sposób Włókniarz zamierza się odegrać. Sensacyjne wieści, to będzie hit

Od kilku tygodni głośno jest w kontekście rozbioru Krono-Plast Włókniarza. W spekulacjach medialnych mówi się wprost, że Kacper Woryna ma przejść do Orlen Oil Motoru Lublin, gdzie zastąpi Dominika Kuberę, który ma zostać nowym zawodnikiem Stelmetu Falubazu Zielona Góra. To pokazuje, że na rynku transferowym w tym roku jest niezwykle gorąco.

Włókniarz Częstochowa straci Piotra Pawlickiego i zrobią kontrę?

Nie jest wiadome jaka będzie przyszłość Piotra Pawlickiego. 30-latek jeszcze nie zdecydował, gdzie będzie jeździł w przyszłym roku, cały czas jest wszystko możliwe. Mówi się, że najbliżej jednak jest mu do Gezet Stali Gorzów. Tutaj też ma trafić Jack Holder. Sytuacja jednak nie jest tak oczywista, ponieważ klub niemal na pewno trafi do fazy play-down, co oznacza, że może spaść z PGE Ekstraligi - a wtedy wszystkie plany legną w gruzach.

Włókniarz Częstochowa nie zamierza jednak zostawić tego bez odpowiedzi. Z nieoficjalnych informacji wynika, że klub planuje sprowadzenie Andersa Thomsena. Byłaby to mocna reakcja ze strony Włókniarza. Thomsen w tym sezonie prezentuje się poniżej oczekiwań, ale to nie oznacza, że w przyszłym roku będzie w podobnej dyspozycji. Przez ostatnie lata wielokrotnie udowadniał, że należy do światowej czołówki, a jeden słabszy sezon może się przytrafić każdemu.

Polsat Sport Polsat Sport

Jaki skład zbuduje Włókniarz?

Włókniarz znajduje się w podobnej sytuacji co Stal. Też niemal na pewno zobaczymy ich w fazie play-down, co powoduje ryzyko, że spadną z ligi. Wydaje się, że jednak są silniejszą drużyną. Na kluczową fazę rozgrywek ma wyleczyć się Pawlicki oraz Hansen. Fantastyczną formę ma Jason Doyle, a dobrze jeździ formacja juniorska. To daje podstawy do utrzymania się w PGE Ekstralidze.

Jeśli Włókniarz utrzyma się w PGE Ekstralidze, istnieje realna szansa na zbudowanie solidnego składu, który mógłby włączyć się do walki o miejsce w czołowej czwórce. Trener Mariusz Staszewski być może rozważy sięgnięcie po któregoś ze swoich byłych wychowanków z Ostrowa Wielkopolskiego na pozycję zawodnika U24. W Częstochowie z pewnością uważnie przyglądają się sytuacji Stali Gorzów, jej ewentualny spadek mógłby zwiększyć szanse na zatrzymanie Piotra Pawlickiego w drużynie.

W hipotetycznym scenariuszu skład Włókniarza na kolejny sezon mógłby wyglądać następująco: Jason Doyle, Anders Thomsen, Sebastian Szostak lub Jakub Krawczyk, Piotr Pawlicki, Luke Becker, Franciszek Karczewski i Szymon Ludwiczak.

Piotr Pawlicki i Jason Doyle Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Anders Thomsen Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Trener Mariusz Staszewski. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński