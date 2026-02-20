W taki sposób chcą obronić tytuł. Mistrzowie Polski wyjechali z kraju

Dla żużlowców z grodu Kopernika nadchodzący sezon będzie wyjątkowy. Po genialnych rozgrywkach w ubiegłym roku, do rywalizacji przystępują z tarczą i statusem drużyny, którą każdy chce pokonać. Aby sprostać presji, sztab szkoleniowy zaplanował intensywne zgrupowanie. Cykl się nie zmienia, bo skoro coś działa, to po co zmieniać, więc ponownie wybrali się do Hiszpanii.

Motocross, pot i łzy. Apator rozpoczyna przygotowania

Obóz w katalońskim Lloret de Mar potrwa do 27 lutego. Zawodnicy pierwszego zespołu mają do dyspozycji doskonałą pogodę, ale nie będzie czasu na plażowanie. Głównym punktem programu jest wymagająca jazda na lokalnych torach motocrossowych, która wyrabia żelazną kondycję i zmysł panowania nad maszyną.

Z warkotem silników przeplatać się będzie ciężka praca fizyczna. Sztab zaordynował m.in. długie trasy rowerowe, ćwiczenia wydolnościowe, biegi i mordercze treningi ogólnorozwojowe. Mistrzowie Polski muszą naładować akumulatory na długi i wyczerpujący sezon.

Hegemon, ale z rysą? Wszystko w rękach jednej gwiazdy

Mimo korony na głowie, Apator nie jest postrzegany przez ekspertów jako "murowany faworyt", jakim w poprzednich latach bywał Orlen Oil Motor Lublin. Konkurencja nie śpi, a torunianie mają przed sobą wielkie wyzwanie: udowodnić, że złoto nie było jednorazowym wyskokiem.

Kluczem do obrony tytułu będzie postawa Patryka Dudka. Ubiegły rok w wykonaniu popularnego Polaka był po prostu genialny, ciągnął wynik zespołu w najważniejszych momentach. Na arenie międzynarodowej też radził sobie wybitnie. Problem w tym, że w ostatnich latach największą zmorą reprezentanta Polski był brak stabilizacji i wahania formy z sezonu na sezon.

Jeśli podczas hiszpańskich wojaży Dudek zbuduje dyspozycję pozwalającą na regularne punktowanie na najwyższym poziomie, Apator Toruń ma pełne prawo marzyć o kolejnym tytule.

Patryk Dudek, lider KS Toruń i reprezentacji Polski. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Robert Lambert sprawdza parametry silnika. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Piotr Baron, Emil Sajfutdinow Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

