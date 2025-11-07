W Stali Gorzów przyznają to wprost. Od miesiąca siedzą, jak na szpilkach

Nie ma dnia spokoju, tak można skwitować sytuację w Gezet Stali Gorzów. Klub zbudował skład na 2026, spłacił długi, ale każdy kolejny dzień zaczyna się od ogromnej porcji nerwów. Ma to związek z tym, co dzieje się wokół Jacka Holdera.

Na Gali PGE Ekstraligi otoczyli Holdera z każdej strony

- Na Gali PGE Ekstraligi ludzie z Włókniarza oblepili go z każdej strony. Domyślamy się, że dzwonią codziennie z coraz to nową ofertą. Ich problem polega na tym, że mają duże pieniądze, a nie mają ich na co wydać, bo na rynku nie ma wolnych zawodników. Dlatego próbują wyszarpać nam Holdera, zanim podpiszemy z nim kontrakt - mówią nam w Stali.

Nic dziwnego, że niemal każdy dzień w Gorzowie zaczyna się tak samo. Nie inaczej było wczoraj, kiedy gruchnęła wiadomość, że Włókniarz chyba w końcu przekonał Holdera do przenosin. Wiceprezes Stali Patryk Broszko wykonał jednak telefon do Holdera i po chwili odetchnął z ulgą. Okazało się, że zawodnik nadal jest w Stali.

To Stal myśli o Holderze

W Gorzowie zasadniczo są Holdera pewni. Od tygodni powtarzają, że gdyby to był inny zawodnik, to pewnie by tak pewni nie byli. Jednak Holder miał dać słowo, zaangażował się w projekt, a na dokładkę podpisał umowę z klauzulą, gdzie za zerwanie kontraktu musiałby zapłacić pół miliona złotych. Dla Włókniarza te pół miliona nie jest jednak żadną przeszkodą. Włókniarz stracił swoje największe gwiazdy i na razie ma kadrę złożoną z samych tanich zawodników.

Holder w Stali jest umówiony na kontrakt na poziomie 1,1 miliona złotych i 11 tysięcy za punkt. Ile oferuje mu Włókniarz? To wiedzą tylko w Częstochowie, bo Stal nawet nie pyta Australijczyka o propozycje składane przez konkurenta. Gorzowianom wystarczy zapewnienie Holdera, że po raz kolejny oparł się pokusie. Zresztą nawet nie chcą wchodzić z Włókniarzem w żadną licytację, bo i tak nie mają szansy go przebić.

Na szczęście Thomsen miał odmówić

Teraz w Stali czekają na 10 listopada, bo wtedy powinni się dowiedzieć, czy mają licencję zwykłą na 2026. Jeśli ją dostaną, to szybko podpiszą kontrakt z Holderem i problem zniknie. Gorzej, jak PGE Ekstraliga i Zespół ds. Licencji doszukają się jakichś uchybień, i licencji nie będzie. Wtedy kontraktowanie nowych zawodników zostanie przesunięte na grudzień. I to jest szansa dla Włókniarza.

W Gorzowie zresztą przyznają, że jeśli teraz coś pójdzie nie po ich myśli, to może być różnie. Holder może się zniecierpliwić i powie pas. Na szczęście dla Stali druga z gwiazd, czyli Anders Thomsen odrzuciła ofertę Włókniarza. Tam już nie toczą się żadne rozmowy. Thomsen w Stali ma milion za podpis i 10 tysięcy za punkt. Bonusem dla niego są jednak umowy sponsorskie na pół miliona. Gdyby jednak zamienił Stal na inny klub, to straciłby te pieniądze, bo sponsorzy są związani z Gorzowem.

