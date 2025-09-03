W poniedziałek Stali Gorzów nie było. Ten wniosek dalej leży na stole

Po porażce z Włókniarzem ruszyła lawina. Tomasz Stefaniak, mieszkaniec Gorzowa, napisał list otwarty do prezydenta miasta o sytuacji finansowej Stali. Pan Tomasz pisze o długach klubu, które mogą sięgać 8, czy nawet 9 milionów złotych. Szokująca była jednak przede wszystkim wiadomość o tym, że odbyło się spotkanie akcjonariuszy żużlowej spółki, na którym rozmawiano o postawieniu klubu w stan upadłości. - W poniedziałek był taki moment, że tego klubu już nie było - słyszymy z pewnego źródła.

Prezydent Gorzowa chce ratować Stal, ale to się nie uda

Ostatecznie Stal pojedzie na mecz o 7 miejsce do Rybnika, a prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki już zapowiedział akcję ratunkową na łamach WP SF. Powiedział tam o konieczności restrukturyzacji spółki. - To jest takie gadanie, z którego nic nie wynika - uważa radny Jerzy Synowiec. - Tam nie ma czego restrukturyzować, bo Stal nie ma majątku. Ma za to długi wobec zawodników, a z tym nie da się nic zrobić - mówi Synowiec i ma rację, bo regulamin Ekstraligi ewidentnie zabrania renegocjowania już podpisanych kontraktów. Jeśli ktoś wziął na siebie jakieś zobowiązania, to musi je realizować.

Dziś grupa działaczy skupiona wokół udziałowców klubu mówi, że nie byłoby problemu, jakby miasto przelało obiecane przez prezydenta 3 miliony złotych. Te pan Wójcicki miał przekazać po wejściu trójki swoich ludzi, w tym obecnego wiceprezesa Patryka Broszko, do zarządu. Nie ma jednak żadnego dokumentu potwierdzającego, że taka obietnica padła.

Radni chcą wiedzieć, kto i na ile zadłużył Stal Gorzów

- Prezydent mógł obiecać, ale według mnie nie da tych pieniędzy, bo nie będzie zgody radnych na takie rozwiązanie - uważa Synowiec. - Problem Stali polega na tym, że nie jest transparentna. Wiemy, że klub wyglądał nieźle po zakończeniu prezesury Ireneusza Zmory (są dokumenty wskazujące na to, że zakończył urząd z niemal milionem na plusie - dop. red.), ale nie wiem, jakie długi zostawił prezes Grzyb, a potem prezes Sadowski. Nie wiem, skąd wzięło się obecne zadłużenie - komentuje Synowiec.

Z naszych informacji wynika, że Stal do końca czerwca zachowywała płynność. Kłopoty zaczęły się potem (wpływ na to miała marna frekwencja, brak dodatkowych sponsorów), a po porażce z Włókniarzem sytuacja zrobiła się dramatyczna, bo jeśli założymy, że Stal pojedzie dwumecz z ROW-em, a potem jeszcze baraż o Ekstraligę, to wychodzą razem cztery dodatkowe mecze i konieczność znalezienia 2 milionów w kasie na wypłaty. Pewnie dlatego teraz wybrzmiewa temat tych 3 milionów obiecanych przez prezydenta. Inna sprawa, że te 3 miliony rozwiązałyby sprawę tylko wówczas, gdyby nie było tych dwóch, czy też czterech dodatkowych meczów.

Magdalena Stysiak: Też nie rozumiem, jak mogło się tak stać Polsat Sport Polsat Sport

Stal Gorzów upadnie? Wniosek dalej leży na stole

- Wniosku o upadłość nie zgłoszono, ale wciąż nie można wykluczyć, że to się tak skończy - ocenia Synowiec i nie sposób z nim polemizować. Tym bardziej że jakiś czas temu mówiono w Stali, że spadek może oznaczać katastrofę i konieczność zamknięcia klubu na klucz i budowaniu od nowa. Stal nie spłaciła dotąd całego długu z jesieni 2024 (wtedy informowano o 13 mln zł). Część rozłożyła na raty. Bez 8 milionów z umowy telewizyjnej, które gwarantuje jazda w PGE Ekstralidze, nie ma jednak wielkich szans na uregulowanie należności. Chyba że pełną odpowiedzialność za długi wzięłoby miasto. Ze słów Synowca wynika jednak, że to może się skończyć awanturą. Będzie sprzeciw wielu radnych przeciwko temu, żeby miasto utrzymywało Stal.

Oczywiście ta nowa sytuacja w Stali powoduje, że sypie się koncepcja składu na 2026. Jack Holder, który nieco ponad dwa miesiące temu przyjął ofertę Stali, już rozgląda się za innymi opcjami. To samo robią inni zawodnicy, którzy mieli być w nowej drużynie. Bo przecież przed wakacjami ogłoszono budowę nowej Stali.

Prezes Stali Gorzów Dariusz Wróbel. Stal Gorzów materiały prasowe

Prezydent Jacek Wójciki (z prawej) na konferencji byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jakub Kamiński East News

Jack Holder Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski