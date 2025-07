W polskim klubie wciąż wierzą w niemożliwe. Wielkie gwiazdy na celowniku

To jednak nie koniec, bo Włókniarz wciąż rozmawia z gwiazdami wielkiego kalibru, jak Anders Thomsen i Max Fricke. Jeśli chodzi o Australijczyka - to raczej gra na podbicie stawki i powinien zostać w GKM-ie Grudziądz, choć sonduje go także mocno Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Bydgoszczanie musieliby jednak awansować do PGE Ekstraligi, a Fricke najpewniej nie będzie chciał czekać.