Gdyby nie interwencja miasta, przyszłość Gezet Stali Gorzów mogłaby stać pod znakiem zapytania. Mobilizacja całego środowiska dała jednak taki efekt, że Stal przetrwała najtrudniejsze momenty i dzisiaj może patrzyć z optymizmem przyszłość.

3,9 miliona złotych poręczenia kredytu. Miasto żyrantem Stali

Najważniejsza informacja dotyczy długu. Klub potrzebował kredytu, by spiąć budżet, a miasto wystawiło mu "gwarancję bezpieczeństwa". 3,9 miliona złotych - taką kwotę kredytu miało poręczyło miasto za Gezet Stal Gorzów, by ratować legendarny klub.

Ratusz wziął na swoje barki ogromną odpowiedzialność. Pozostałą część kredytu poręczył prywatny udziałowiec, ale to zaangażowanie publicznego podmiotu w długi spółki budziło największe emocje. To był jasny sygnał, że miasto nie pozwoli Stali upaść, nawet ryzykując własnym budżetem. Choć opinie na ten temat były różne, bo oburzenie niektórych samorządowców w Radzie Miasta dało się odczuć.

7 milionów żywej gotówki. "Kwota zwala z nóg"

Poręczenie to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Równolegle z bankowymi gwarancjami, z miejskiej kasy popłynął szeroki strumień pieniędzy bezpośrednio na konta Stali. Z oficjalnych dokumentów, do których dotarliśmy, wyłania się obraz finansowego eldorado w 2025 roku.

Oto rachunek za żużel w Gorzowie:

2 200 000 zł - Tyle wyniosła dotacja od miasta w ramach udziału, w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Polski

70 000 zł - W ramach szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

2 500 000 zł - W ramach organizacji rundy Speedway Grand Prix

Sumując te trzy pozycje, otrzymujemy zawrotną kwotę 4 770 000 zł przekazaną w różnej formie w ciągu jednego roku.

Ponadto, podczas sesji budżetowej 17 grudnia 2024 roku, miasto podjęło decyzję o zakupie akcji Stali Gorzów o wartości 2,5 miliona złotych. Gdyby dodać tę wartość do wyżej wymienionych dotacji, to robi się kwota z rzędu 7,2 miliona złotych, które miasto włożyło w klub.

W 2026 roku kasa również popłynie na Stali

Na ten moment wiadomo jest, że Stal dostatnie 2,2 miliona złotych na udział w rozgrywkach o DMP, czyli dokładnie tyle samo, co w poprzednim roku. Oczywiście, Gorzów Wielkopolski nie jest jedynym miastem w Polsce, który wspiera finansowo sport. Inne kluby także mogą liczyć na dotacje ze swoich ratuszy.

Stal Gorzów na prezentacji w Bydgoszczy Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Stal Gorzów z kibicami Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Anders Thomsen TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bloki w meczu Moya Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport