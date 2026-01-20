Partner merytoryczny: Eleven Sports

Urzędnicy odkryli karty. Rzeka pieniędzy dla Stali Gorzów

Albert Fedorowicz

Skala zaangażowania Gorzowa Wielkopolskiego w ratowanie zasłużonego klubu żużlowego była bezprecedensowa. Dotarliśmy do informacji, które pokazują, że ratusz stał się de facto gwarantem istnienia Stali. Mowa tu nie tylko o gigantycznych przelewach, ale także o wsparciu na tle bankowym, bo przecież miasto poręczyło potężny kredyt, wykupiło akcje i zalało klub gotówką. Łącznie w grze są grube miliony złotych. Oto kulisy finansowych operacji.

Zawodnik żużlowy w żółto-niebieskim kombinezonie i kasku prowadzi motocykl podczas wyścigu na torze żużlowym, w kółku widoczne zbliżenie uśmiechniętego sportowca w tym samym stroju.
Anders Thomsen ma powody do zadowolenia. Gezet Stal Gorzów przetrwała w dużej mierze dzięki pomocy miastaTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Gdyby nie interwencja miasta, przyszłość Gezet Stali Gorzów mogłaby stać pod znakiem zapytania. Mobilizacja całego środowiska dała jednak taki efekt, że Stal przetrwała najtrudniejsze momenty i dzisiaj może patrzyć z optymizmem przyszłość.

    3,9 miliona złotych poręczenia kredytu. Miasto żyrantem Stali

    Najważniejsza informacja dotyczy długu. Klub potrzebował kredytu, by spiąć budżet, a miasto wystawiło mu "gwarancję bezpieczeństwa". 3,9 miliona złotych - taką kwotę kredytu miało poręczyło miasto za Gezet Stal Gorzów, by ratować legendarny klub.

    Ratusz wziął na swoje barki ogromną odpowiedzialność. Pozostałą część kredytu poręczył prywatny udziałowiec, ale to zaangażowanie publicznego podmiotu w długi spółki budziło największe emocje. To był jasny sygnał, że miasto nie pozwoli Stali upaść, nawet ryzykując własnym budżetem. Choć opinie na ten temat były różne, bo oburzenie niektórych samorządowców w Radzie Miasta dało się odczuć.

    7 milionów żywej gotówki. "Kwota zwala z nóg"

    Poręczenie to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Równolegle z bankowymi gwarancjami, z miejskiej kasy popłynął szeroki strumień pieniędzy bezpośrednio na konta Stali. Z oficjalnych dokumentów, do których dotarliśmy, wyłania się obraz finansowego eldorado w 2025 roku.

    Oto rachunek za żużel w Gorzowie:

    2 200 000 zł - Tyle wyniosła dotacja od miasta w ramach udziału, w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Polski

    70 000 zł - W ramach szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

    2 500 000 zł - W ramach organizacji rundy Speedway Grand Prix

    Sumując te trzy pozycje, otrzymujemy zawrotną kwotę 4 770 000 zł przekazaną w różnej formie w ciągu jednego roku.

    Ponadto, podczas sesji budżetowej 17 grudnia 2024 roku, miasto podjęło decyzję o zakupie akcji Stali Gorzów o wartości 2,5 miliona złotych. Gdyby dodać tę wartość do wyżej wymienionych dotacji, to robi się kwota z rzędu 7,2 miliona złotych, które miasto włożyło w klub.

    W 2026 roku kasa również popłynie na Stali

    Na ten moment wiadomo jest, że Stal dostatnie 2,2 miliona złotych na udział w rozgrywkach o DMP, czyli dokładnie tyle samo, co w poprzednim roku. Oczywiście, Gorzów Wielkopolski nie jest jedynym miastem w Polsce, który wspiera finansowo sport. Inne kluby także mogą liczyć na dotacje ze swoich ratuszy.

    Czterech żużlowców w żółto-niebieskich kombinezonach siedzi razem na ławce, dwóch z nich macha do publiczności, a wszyscy mają skupione lub pogodnie wyrażone twarze.
    Stal Gorzów na prezentacji w BydgoszczyTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Stal Gorzów z kibicami
    Stal Gorzów z kibicamiŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Dwóch mężczyzn ubranych w niebieskie stroje żużlowe rozmawia ze sobą w parku maszyn, jeden z nich ma założony kask motocyklowy i rękawice, wokół logotypy sponsorów i ligi żużlowej.
    Anders ThomsenTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
