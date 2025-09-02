Partner merytoryczny: Eleven Sports

Uratował Ekstraligę dla Włókniarza. Już wiadomo co z jego przyszłością

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa w niedzielę uratował się przed spadkiem z PGE Ekstraligi i już zaczyna działać ws. składu na 2026. Z drużyny mają odejść jej liderzy. Jason Doyle już jest w Cellfast Wilkach Krosno, Kacper Woryna w Orlen Oil Motorze Lublin, a Piotr Pawlicki w FOGO Unii Leszno. We Włókniarzu nie załamują jednak rąk, bo na odejściu gwiazd zaoszczędzą 8,5 miliona złotych. Zresztą klub już ma trzech pewniaków do jazdy w przebudowywanej drużynie.

- Tego mu nie zrobimy - słyszymy w Krono-Plast Włókniarzu Częstochowa, kiedy pytamy o przyszłość Madsa Hansena w klubie. Dotąd mówiło się, że Duńczyk, choć ma 2-letni kontrakt, pójdzie na wypożyczenie. Dwumecz play-down z Gezet Stalą Gorzów, w którym Hansen zdobył 5 punktów + 3 bonusy w domu oraz 7+1 na wyjeździe zmienił jednak wszystko.

Hansen zrobił to po raz drugi

Hansen jest teraz w Częstochowie traktowany, jako człowiek, który uratował PGE Ekstraligę dla Włókniarza i jego byt jest niezagrożony. Tym bardziej że zrobił to drugi raz z rzędu. Przed rokiem też przyłożył się do utrzymania, a teraz to powtórzył.

Decyzja ws. przyszłości Hansena powoduje, że Włókniarz ma zajęte dwa, a nawet trzy seniorskie miejsca w składzie na 2026. Wcześniej klub dogadał się z Jaimonem Lidseyem. Prezes Michał Świącik pokłada w nim wielkie nadzieje. Wierzy, że na częstochowskim torze jego talent rozkwitnie.

Szostak blisko Włókniarza

Do tego praktycznie przesądzone jest przyjście Sebastiana Szostaka z Moonfin Malesy Ostrów. Szostak miałby zająć pozycje U24. Zawodnik jeszcze wczoraj był nie do wyjęcia, ale Ostrów w zasadzie dopiął z Betard Spartą Wrocław temat rocznego wypożyczenia swojego wychowanka Jakuba Krawczyka, więc może sobie pozwolić na puszczenie Szostaka w świat. I to może być świetny ruch, bo Szostak w 2025 często był w Częstochowie na treningach, a szkoleniowiec Włókniarza Mariusz Staszewski roztaczał go zawsze troskliwą opieką.

Hansen, Lidsey i Szostak, to jest całkiem sensowny szkielet składu na 2026. Teraz Włókniarz może już tylko dorzucić dwie gwiazdy, które pociągną zespół. Tu jednak pośpiechu nie będzie. Włókniarz pożegnał się już z Jasonem Doylem, za chwilę to samo zrobi z Kacprem Woryną i Piotrem Pawlickim. Płaczu jednak nie ma, bo w kasie zostanie 8,5 miliona złotych. A Włókniarz już nie zamierza się szarpać i wydawać wielkiej kasy na zawodników. Czasy, gdy budowano skład za 14-15 milionów złotych minęły bezpowrotnie.

Trzy duże nazwiska na celowniku Włókniarza

Jak to się może skończyć? Włókniarz na pewno przyjrzy się sytuacji Gezet Stali Gorzów. Jeśli ta spadnie, to do wzięcia będą Jack Holder i Anders Thomsen. Jeśli z kolegi FOGO Unia Leszno nie awansuje do Ekstraligi, to może wrócić temat dalszej jazdy Pawlickiego. Innych tropów na razie nie ma. We Włókniarzu mówią jednak wprost, że nie będą się zabijać o zawodników.

W Częstochowie jest małe rozgoryczenie związane z tym, co działo się w tym roku. Nie jest tajemnicą, że zawodnicy Włókniarza rozmawiając z innymi klubami, robili swojemu pracodawcy złą reklamę, opowiadając o olbrzymich zaległościach. Włókniarz tymczasem rozliczył już większość faktur. Reszta pieniędzy ma być przelana na konta zawodników w październiku, kiedy Włókniarz otrzyma ponad blisko 3 miliony z transzy telewizyjnej z Ekstraligi.

