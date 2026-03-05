Uniwersytet pomoże wygrywać mecze w Ekstralidze. Historyczna szansa dla Falubazu

Rozwój technologii w sporcie motorowym to obecnie absolutny fundament sukcesu. Władze Falubazu doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego postanowiły wykorzystać ogromny potencjał naukowy swojego regionu. Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim ma przynieść wymierne, długofalowe korzyści dla całej drużyny. Nieoficjalnie wiemy, że dużą rolę w nawiązaniu tej współpracy odegrać miał Jacek Frątczak. To właśnie przewodniczący komisji sportu i kultury organizował także historyczne Forum Sportu w Zielonej Górze.

Modele matematyczne i czas reakcji

Głównym kierunkiem działań będzie dogłębna analiza aktywności fizycznej żużlowców. Wydaje się, że naukowcy mogą pomóc w dostosowaniu planów specjalnie pod potrzeby sportu żużlowego. Wydaje się, że w połączeniu ze sztuczną inteligencją można pomóc zoptymalizować tor jazdy i ustawienia sprzętowe.

Naukowcy chcą także tworzyć modele matematyczne, które mogą pomóc zawodnikom poprawić wyniki sportowe i efektywność jazdy na torze. Sporo można zrobić także w sposobie przygotowania toru, co w przeszłości udowodnił Orlen Oil Motor Lublin, kiedy lokalna Politechnika przebadała właściwości środowiska i jego wpływu na tor. Od tego czasu Lublinianie na własnym torze są niemalże nie do pokonania.

Karol Dąbrowski gwarantem sukcesu Falubazu?

Ogromnym atutem i swoistym pomostem między klubem a uczelnią jest osoba Karola Dąbrowskiego. Niedawno dołączył on do Rady Nadzorczej Falubazu, a na co dzień jest szanowanym wykładowcą i Dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dąbrowski to człowiek nauki, specjalizujący się w ergonomii oraz zarządzaniu jakością zaawansowanych technik inżynierii mechanicznej. Jego obecność w strukturach klubu to potężny zastrzyk innowacyjnej wiedzy. Żużel posiada jeszcze ogromne rezerwy w kwestiach technologicznych, a zaplecze naukowe zapewnione przez tego eksperta może wywindować zielonogórski zespół na zupełnie nowy poziom rywalizacji w PGE Ekstralidze.

Podczas środowego spotkania studenci mieli doskonałą okazję do rozmowy z samymi zawodnikami, wymieniając się spostrzeżeniami na temat przygotowania fizycznego i tajników sprzętowych. Obie strony są przekonane, że ta synergia nauki i sportu przyniesie znakomite owoce na ligowych torach.

Karol Dąbrowski nową twarzą w Falubazie. Dyrektor z UZ ma wnieść do klubu technologiczne know-how. To ma przynieść poprawę wyników sportowych Gerald/East News/REPORTER Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

W Falubazie są pewni tego, że duet Aleksander Janas, Grzegorz Walasek zaprowadzi zespół do play-off. Paweł Wilczyński/Falubaz.com Zdjęcia Paweł Wilczyński

Artur Szalpuk - najlepsze akcje MVP meczu Asseco Resovia - Knack Roeselare Polsat Sport