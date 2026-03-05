Uniwersytet pomoże wygrywać mecze w Ekstralidze. Historyczna szansa dla Falubazu
Stelmet Falubaz Zielona Góra nie zamierza ograniczać się wyłącznie do standardowych treningów na owalu. W środę, 4 marca, klub podpisał historyczny list intencyjny z Uniwersytetem Zielonogórskim. To porozumienie otwiera przed żużlowcami zupełnie nowe, technologiczne horyzonty. W grę wchodzą specjalistyczne laboratoria badawcze, modele matematyczne oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji do poprawy wyników sportowych.
Rozwój technologii w sporcie motorowym to obecnie absolutny fundament sukcesu. Władze Falubazu doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego postanowiły wykorzystać ogromny potencjał naukowy swojego regionu. Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim ma przynieść wymierne, długofalowe korzyści dla całej drużyny. Nieoficjalnie wiemy, że dużą rolę w nawiązaniu tej współpracy odegrać miał Jacek Frątczak. To właśnie przewodniczący komisji sportu i kultury organizował także historyczne Forum Sportu w Zielonej Górze.
Modele matematyczne i czas reakcji
Głównym kierunkiem działań będzie dogłębna analiza aktywności fizycznej żużlowców. Wydaje się, że naukowcy mogą pomóc w dostosowaniu planów specjalnie pod potrzeby sportu żużlowego. Wydaje się, że w połączeniu ze sztuczną inteligencją można pomóc zoptymalizować tor jazdy i ustawienia sprzętowe.
Naukowcy chcą także tworzyć modele matematyczne, które mogą pomóc zawodnikom poprawić wyniki sportowe i efektywność jazdy na torze. Sporo można zrobić także w sposobie przygotowania toru, co w przeszłości udowodnił Orlen Oil Motor Lublin, kiedy lokalna Politechnika przebadała właściwości środowiska i jego wpływu na tor. Od tego czasu Lublinianie na własnym torze są niemalże nie do pokonania.
Karol Dąbrowski gwarantem sukcesu Falubazu?
Ogromnym atutem i swoistym pomostem między klubem a uczelnią jest osoba Karola Dąbrowskiego. Niedawno dołączył on do Rady Nadzorczej Falubazu, a na co dzień jest szanowanym wykładowcą i Dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dąbrowski to człowiek nauki, specjalizujący się w ergonomii oraz zarządzaniu jakością zaawansowanych technik inżynierii mechanicznej. Jego obecność w strukturach klubu to potężny zastrzyk innowacyjnej wiedzy. Żużel posiada jeszcze ogromne rezerwy w kwestiach technologicznych, a zaplecze naukowe zapewnione przez tego eksperta może wywindować zielonogórski zespół na zupełnie nowy poziom rywalizacji w PGE Ekstralidze.
Podczas środowego spotkania studenci mieli doskonałą okazję do rozmowy z samymi zawodnikami, wymieniając się spostrzeżeniami na temat przygotowania fizycznego i tajników sprzętowych. Obie strony są przekonane, że ta synergia nauki i sportu przyniesie znakomite owoce na ligowych torach.