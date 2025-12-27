Partner merytoryczny: Eleven Sports

Unia Leszno rozbije bank. Wszyscy wróżyli im walkę o życie, a oni celują w medale

Powrót do PGE Ekstraligi miał być trudny. Tymczasem w Lesznie chcą walczyć o wysokie cele. Fogo Unia nie zamierza być także ubogim krewnym przy ligowym stole. Nowy dyrektor zarządzający, Rafał Dobrucki, zrzucił trenerski dres, ubrał garnitur i... przeszedł do ofensywy biznesowej. Klub jest o krok od sfinalizowania umowy z sporym finansowym graczem, który ma dać stabilizację i pozwolić na walkę o najwyższe cele.

Mężczyzna w czerwonej koszulce z emblematem Polski trzyma dokumenty, obok żużlowiec w kombinezonie i kasku siedzi na motocyklu sportowym, widoczne są logotypy sponsorów.
Rafał Dobrucki zapowiedział poszukiwanie nowych sponsorów. Unia Leszno za chwilę będzie mogła liczyć na zastrzyk gotówkiTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Paweł Wilczyński

Wielu kibiców przecierało oczy ze zdumienia, gdy ogłoszono, że Rafał Dobrucki, który do tej pory kojarzony był z parkiem maszyn i kadrą narodową, zasiądzie w fotelu dyrektorskim. Okazuje się jednak, że "Byki" wiedziały, co robią. Dobrucki w rozmowie z Radiem Elka zdradza, że w gabinetach trwają gorączkowe prace, które za chwilę mogą przynieść wymierne efekty finansowe.

    "Znaczący sponsor" dla Unii Leszno. Nie będzie to Spółka Skarbu Państwa

    Ekstraliga to finansowa Liga Mistrzów, gdzie każda złotówka waży podwójnie. Dobrucki nie ukrywa, że wymagania wzrosły, ale Unia ma na to odpowiedź. I to konkretną.

    - To już ekstraliga i wysiłek finansowy dla klubu jest większy. Każda złotówka od każdego sponsora ma znaczenie i napędza marketing - tłumaczy dyrektor.

    Najważniejszy news? Do grona partnerów dołączy gracz wagi ciężkiej. - Obecnie przyjmujemy nowych ludzi, którzy utrzymują relacje ze sponsorami, poszerzają je i poszukują nowych partnerów. To już się dzieje, mamy przedłużone umowy i, nie chcąc zapeszać, także nowego, znaczącego sponsora, który nie jest spółką Skarbu Państwa - ujawnia Dobrucki. To sygnał dla rywali, że w Lesznie pieniądze się zgadzają.

    Koniec minimalizmu w Lesznie. Cel jest prosty. Pierwsza czwórka

    Zastrzyk gotówki przekłada się na pewność siebie. Beniaminek zazwyczaj marzy o utrzymaniu. Unia Leszno? Unia mierzy w play-offy. Dobrucki stawia sprawę jasno, że nie chcą być chłopcem do bicia. Na inaugurację zmierzą się z Włókniarzem Częstochowa i to ma być początek marszu w górę tabeli.

    - Chciałbym, żebyśmy po tym sezonie byli stabilnym, poukładanym klubem. Celujemy w miejsce w pierwszej czwórce i szczerze wierzę, że jesteśmy w stanie to osiągnąć - deklaruje odważnie Dobrucki.

    Warunek jest jeden, czyli zdrowie. - Jeśli wszyscy zdrowo przejadą cały sezon, możemy poważnie o tym myśleć - podkreśla.

    Dwóch mężczyzn w ubraniach sportowych i czapkach z logo sponsorów prowadzi rozmowę przy ogrodzeniu, obok kolejny mężczyzna w słonecznych okularach oraz kamizelce, wokół stadion z widownią w tle.
    Idą zmiany w Unii Leszno, ale Rafał Okoniewski może spać spokojnie. Rafał Dobrucki miałby być dla niego wsparciem.Paweł Wilczyński/Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Paweł Wilczyński
    Bartosz Zmarzlik z Rafałem Dobruckim
    Bartosz Zmarzlik z Rafałem DobruckimPaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
    Dwóch żużlowców w kolorowych kombinezonach i kaskach jadących na motocyklach na torze, jeden z nich pokazuje gest kciuka uniesionego do góry.
    Janusz Kołodziej i Nazar ParnickiTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

