Wielu kibiców przecierało oczy ze zdumienia, gdy ogłoszono, że Rafał Dobrucki, który do tej pory kojarzony był z parkiem maszyn i kadrą narodową, zasiądzie w fotelu dyrektorskim. Okazuje się jednak, że "Byki" wiedziały, co robią. Dobrucki w rozmowie z Radiem Elka zdradza, że w gabinetach trwają gorączkowe prace, które za chwilę mogą przynieść wymierne efekty finansowe.

"Znaczący sponsor" dla Unii Leszno. Nie będzie to Spółka Skarbu Państwa

Ekstraliga to finansowa Liga Mistrzów, gdzie każda złotówka waży podwójnie. Dobrucki nie ukrywa, że wymagania wzrosły, ale Unia ma na to odpowiedź. I to konkretną.

- To już ekstraliga i wysiłek finansowy dla klubu jest większy. Każda złotówka od każdego sponsora ma znaczenie i napędza marketing - tłumaczy dyrektor.

Najważniejszy news? Do grona partnerów dołączy gracz wagi ciężkiej. - Obecnie przyjmujemy nowych ludzi, którzy utrzymują relacje ze sponsorami, poszerzają je i poszukują nowych partnerów. To już się dzieje, mamy przedłużone umowy i, nie chcąc zapeszać, także nowego, znaczącego sponsora, który nie jest spółką Skarbu Państwa - ujawnia Dobrucki. To sygnał dla rywali, że w Lesznie pieniądze się zgadzają.

Koniec minimalizmu w Lesznie. Cel jest prosty. Pierwsza czwórka

Zastrzyk gotówki przekłada się na pewność siebie. Beniaminek zazwyczaj marzy o utrzymaniu. Unia Leszno? Unia mierzy w play-offy. Dobrucki stawia sprawę jasno, że nie chcą być chłopcem do bicia. Na inaugurację zmierzą się z Włókniarzem Częstochowa i to ma być początek marszu w górę tabeli.

- Chciałbym, żebyśmy po tym sezonie byli stabilnym, poukładanym klubem. Celujemy w miejsce w pierwszej czwórce i szczerze wierzę, że jesteśmy w stanie to osiągnąć - deklaruje odważnie Dobrucki.

Warunek jest jeden, czyli zdrowie. - Jeśli wszyscy zdrowo przejadą cały sezon, możemy poważnie o tym myśleć - podkreśla.

Idą zmiany w Unii Leszno, ale Rafał Okoniewski może spać spokojnie. Rafał Dobrucki miałby być dla niego wsparciem. Paweł Wilczyński/Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik z Rafałem Dobruckim Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Janusz Kołodziej i Nazar Parnicki Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski