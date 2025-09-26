Unia Leszno postawiona na nogi. Niepokojące informacje o Pawlickim

Gdy FOGO Unia Leszno po awansie do PGE Ekstraligi dogadała się z Keynanem Rew (wcześniej zawarła też umowę z Piotrem Pawlickim), to stało się jasne, że w 2026 drużyna pojedzie z jednym zagranicznym juniorem w składzie. Rew ma wskoczyć na U24, a jeżdżący dotąd na tej pozycji Nazar Parnicki ma jechać jako młodzieżowiec.

Transfer Antoniego Mencela zablokowany

W związku z tymi ruchami Antoni Mencel, najskuteczniejszy junior Unii w 2025, zaczął się rozglądać za nowym klubem. Już nawet dogadał się z Hunters PSŻ Poznań. Kiedy w Lesznie o tym przeczytali, to od razu zablokowali zgodę na wypożyczenie swojego zawodnika. Ma ono obowiązywać do końca okna transferowego, czyli do połowy listopada. To samo dotyczy innych juniorów. Nie ma zgody Unii, by jeździli oni po Polsce i szukali pracy.

Gdy pytamy w Lesznie, o co chodzi i skąd takie decyzje, to słyszymy, że przecież jeszcze nie wiadomo, jak będzie wyglądał skład. Pytanie, czy Unia boi się jakiegoś zwrotu akcji na transferowej giełdzie? Niewykluczone, że decyzja o blokadzie juniorów może mieć związek z niepokojącymi informacjami dotyczącymi Piotra Pawlickiego.

Pół miliona złotych kary za Pawlickiego

Pawlicki już ogłosił odejście z Krono-Plast Włókniarza Częstochowa, ale coraz więcej o tym, że Włókniarz kusi swojego byłego zawodnika i jest nawet gotów zapłacić karę, jaką ma on zapisaną w zawartym porozumieniu z Unią. A chodzi aż o pół miliona złotych.

Gdyby nowy właściciel Włókniarza faktycznie rozważał taki ruch, to musiałby wyłożyć blisko 4 miliony złotych. Pół miliona na karę, a do tego minimum 1,1 miliona złotych za podpis i 11 tysięcy za punkt, bo tyle Pawlicki dostał w Unii.

Aleksandar Vukic - Daniel Altmaier. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Włókniarz nie ma dobrego składu na 2026

W Unii zakładają, że to się nie wydarzy, ale przyznają, że żużel nie takie rzeczy widział. Włókniarz ma też pewne zaległości wobec Pawlickiego, więc może grać kartą: oddamy ci te pieniądze, ale podpisz z nami nowy kontrakt. Włókniarz na razie nie ma w składzie na 2026 ani jednego zawodnika gwarantującego konkretne zdobycze. Nie ma lidera, nie ma gwiazdy zdolnej pociągnąć zespół. Jeśli nic nie wyczaruje, to zostanie z Jakubem Miśkowiakiem.

Włókniarz dotąd pozyskał trzech zawodników. Mads Hansen ma ważny kontrakt. Do tego dochodzą porozumienia z Jaimonem Lidseyem i Sebastianem Szostakiem. Klub rozmawia z Miśkowiakiem i Rohanem Tungate. To jednak skład na pewny spadek.

Piotr Pawlicki pokazuje, że warto mu zaufać. Tu w finale IMP. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Piotr Pawlicki i Kacper Woryna Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Antoni Mencel Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski