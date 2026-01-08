Unia Leszno na to czekała. Tak mogą dopiąć swego. Chodzi o jeden szczegół

Klub z Leszna będzie jednym z najsilniejszych beniaminków PGE Ekstraligi w historii. Z reguły zwycięzca ligi niżej ma problem z utrzymaniem się po awansie, a tu otwarcie mówi się nawet o możliwości awansu do fazy play-off.

Sokołowski wskazał, kto byłby lepszym rywalem Unii Leszno na inaugurację

Pomóc w tym może terminarz, który ułożył się dla Fogo Unii bardzo korzystnie. Leszczynianie rozpoczynają zmagania od domowej inauguracji z Włókniarzem Częstochowa, by dwie kolejki później podejmować u siebie gorzowską Stal. W teorii są to dwaj najłatwiejsi rywale w całej lidze, więc zespół z Leszna na start może już zainkasować cztery punkty.

- Jeśli mam być szczery, wolałbym, żebyśmy zaczynali np. z jednym z bezpośrednich rywali do walki o fazę play-off. Byłby to pokaz siły i w przypadku wygranej zbudowano by przewagę psychologiczną nad głównym przeciwnikiem - mówi nam Rufin Sokołowski. - Nie ma co jednak wybrzydzać, bo mógł być znacznie gorszy. Jest po prostu optymalny - komentuje były prezes klubu.

W Lesznie mogą odetchnąć z ulgą. Ten układ byłby katastrofą

- Wychodzi na to, że w połowie rozgrywek Unia będzie miała na koncie cztery punkty lub sześć, jeśli wygra u siebie z Motorem - zauważa Sokołowski. Nie tylko sam początek zmagań, ale również faza rewanżowa ułożyła się całkiem korzystnie dla beniaminka. Trzy z czterech ostatnich spotkań rundy zasadniczej Unia odjedzie na własnym torze. W tym dwa z Falubazem i GKM-em.

- Terminarz jest naprawdę ważny. Układ spotkań ma bardzo duże znaczenie. Proszę sobie wyobrazić, że zaczynamy od wyjazdów w Zielonej Górze i Grudziądzu, a u siebie gościmy Wrocław i Toruń. Wielce prawdopodobne, że po czterech rundach Unia miałaby zero punktów. W tej sytuacji wszyscy zaczęliby rwać szaty, siadłaby atmosfera. Teraz zespół ma okazję zdobyć cztery - kwituje.

