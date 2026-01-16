Ujawnili kulisy wielkiego transferu. To on był celem numer jeden od samego początku
To jeden z najgłośniejszych ruchów na giełdzie PGE Ekstraligi. Przejście Maksyma Drabika do Bayersystem GKM Grudziądz nie było dziełem przypadku ani opcją rezerwową. Prezes klubu, Marcin Murawski, postanowił odsłonić kulisy negocjacji. Okazuje się, że Grudziądzanie od dawna mieli chrapkę na wychowanka Włókniarza, widząc w nim klucz do sukcesu w nadchodzącym sezonie.
Drabik w minionym roku udowodnił swoją wartość w barwach Innpro ROW-u Rybnik. Wrócił do wysokiej dyspozycji, solidnie punktował i co najważniejsze - był liderem z prawdziwego zdarzenia. Nic dziwnego, że jego nazwisko znalazło się w notesach wielu prezesów. GKM był jednak najbardziej zdeterminowany.
"Cel numer jeden". Bez półśrodków w GKM-ie
W rozmowie z klubowymi mediami Marcin Murawski nie ukrywa, że Drabik był na szczycie ich listy życzeń. To nie był transfer "z braku laku", ale precyzyjny strzał w dziesiątkę.
- Maksym był naszym celem numer jeden, jeśli chodzi o pozyskanie nowego zawodnika do drużyny - przyznaje wprost sternik GKM-u.
Klub szukał konkretnego profilu żużlowca. Nie chodziło tylko o punkty na własnym torze, ale o kogoś, kto nie pęka na obcym terenie. - Szukaliśmy kogoś, kto może stać się kolejnym liderem zespołu i sprawić, że drużyna będzie jeszcze mocniejsza, szczególnie na wyjazdach - tłumaczy Murawski.
Rozmowy na szczycie. To nie trwa 5 minut
Wyciągnięcie zawodnika tej klasy, czyli TOP 15 PGE Ekstraligi to skomplikowana operacja. Prezes GKM zdradza, że negocjacje wymagały czasu i cierpliwości, choć atmosfera była sprzyjająca.
- Jeśli chodzi o załatwianie takich spraw, to nigdy nie trwa to pięciu minut (...) takie negocjacje muszą chwilę potrwać - wyjaśnia Murawski. Dodaje jednak, że rozmowy od początku toczyły się w "dobrym tonie", co zwiastowało sukces.
Paka skompletowana. GKM gotowy do walki
Przyjście Drabika to wisienka na torcie grudziądzkiej układanki. Oprócz niego do "Gołębi" dołączyli Beau Bailey i wypożyczony Bastian Pedersen. Co ważne, kręgosłup drużyny został zachowany, bo w składzie wciąż są Max Fricke, Vadim Tarasienko i Michael Jepsen Jensen. Z takim zestawieniem i nowym liderem w postaci Drabika, GKM może w tym roku namieszać w ligowej tabeli.
O play-off może być jednak trudniej, niż w ubiegłym sezonie. Bezpośredni rywale o czwórkę, też mają czym postraszyć. Stelmet Falubaz Zielona Góra wzmocnił się piekielnie mocnym Dominikiem Kuberą oraz Andrzejem Lebiediwiem. Czarnym koniem może być Villads Pedersen, który w młodzieżowych zawodach był wybitny. Groźna będzie także Fogo Unia Leszno.