Ujawnili kulisy wielkiego transferu. To on był celem numer jeden od samego początku

Drabik w minionym roku udowodnił swoją wartość w barwach Innpro ROW-u Rybnik. Wrócił do wysokiej dyspozycji, solidnie punktował i co najważniejsze - był liderem z prawdziwego zdarzenia. Nic dziwnego, że jego nazwisko znalazło się w notesach wielu prezesów. GKM był jednak najbardziej zdeterminowany.

"Cel numer jeden". Bez półśrodków w GKM-ie

W rozmowie z klubowymi mediami Marcin Murawski nie ukrywa, że Drabik był na szczycie ich listy życzeń. To nie był transfer "z braku laku", ale precyzyjny strzał w dziesiątkę.

- Maksym był naszym celem numer jeden, jeśli chodzi o pozyskanie nowego zawodnika do drużyny - przyznaje wprost sternik GKM-u.

Klub szukał konkretnego profilu żużlowca. Nie chodziło tylko o punkty na własnym torze, ale o kogoś, kto nie pęka na obcym terenie. - Szukaliśmy kogoś, kto może stać się kolejnym liderem zespołu i sprawić, że drużyna będzie jeszcze mocniejsza, szczególnie na wyjazdach - tłumaczy Murawski.

Rozmowy na szczycie. To nie trwa 5 minut

Wyciągnięcie zawodnika tej klasy, czyli TOP 15 PGE Ekstraligi to skomplikowana operacja. Prezes GKM zdradza, że negocjacje wymagały czasu i cierpliwości, choć atmosfera była sprzyjająca.

- Jeśli chodzi o załatwianie takich spraw, to nigdy nie trwa to pięciu minut (...) takie negocjacje muszą chwilę potrwać - wyjaśnia Murawski. Dodaje jednak, że rozmowy od początku toczyły się w "dobrym tonie", co zwiastowało sukces.

Paka skompletowana. GKM gotowy do walki

Przyjście Drabika to wisienka na torcie grudziądzkiej układanki. Oprócz niego do "Gołębi" dołączyli Beau Bailey i wypożyczony Bastian Pedersen. Co ważne, kręgosłup drużyny został zachowany, bo w składzie wciąż są Max Fricke, Vadim Tarasienko i Michael Jepsen Jensen. Z takim zestawieniem i nowym liderem w postaci Drabika, GKM może w tym roku namieszać w ligowej tabeli.

O play-off może być jednak trudniej, niż w ubiegłym sezonie. Bezpośredni rywale o czwórkę, też mają czym postraszyć. Stelmet Falubaz Zielona Góra wzmocnił się piekielnie mocnym Dominikiem Kuberą oraz Andrzejem Lebiediwiem. Czarnym koniem może być Villads Pedersen, który w młodzieżowych zawodach był wybitny. Groźna będzie także Fogo Unia Leszno.

