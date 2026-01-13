Tyle miasto wydało na złoto dla Apatora. Mamy konkretne liczby
Sukces w sporcie kosztuje, a w Toruniu doskonale wiedzą, jak zadbać o swoją wizytówkę. Dotarliśmy do oficjalnych dokumentów z Urzędu Miasta, które czarno na białym pokazują skalę wsparcia dla "Aniołów". Kwoty robią potężne wrażenie. Mistrzowie Polski mogą liczyć na prezydencką hojność, bo mowa tutaj o milionach złotych, które popłynęły do klubu w minionym roku i popłyną w obecnym. Oto finansowe kulisy potęgi Pres Grupy Deweloperskiej Toruń!
Wielu kibiców zastanawia się, jak wygląda finansowanie żużlowych gigantów z publicznej kasy. Dzięki dostępowi do informacji publicznej, nie musimy już gdybać. Mamy konkretne liczby, a te pokazują, że Toruń na żużlu nie oszczędza.
3,7 miliona złotych w jeden rok! Miasto pomogło zdobyć złoto Apatorowi
Z dokumentów wynika wprost, że sezon 2025 był dla Klubu Sportowego Toruń S.A. rokiem żniw nie tylko na torze, ale i w gabinetach. Łączna kwota środków publicznych przekazanych klubowi wyniosła zawrotne 3 700 000 zł.
Jak podzielono ten tort? 1 650 000 zł trafiło do klubu jako dotacja na rozwój sportu w kategorii senior. Aż 2 050 000 zł przekazano w drugiej połowie roku na promocję poprzez organizację wydarzeń międzynarodowych i ogólnopolskich.
To jasny sygnał, że miasto doceniło sukces i medialność żużla, pompując w klub gigantyczne środki. Bez tych środków zdobycie złota mogłoby być trudniejsze.
Nie tylko gotówka. Stadion przeszedł lifting
Ale to nie wszystko. Urząd Miasta nie tylko przelewał gotówkę na konto spółki, ale też inwestował w infrastrukturę, z której korzystają żużlowcy. W 2025 roku na prace modernizacyjne na Motoarenie wydano ponad 441 tysięcy złotych netto.
Na co konkretnie poszły te pieniądze? Lista zakupów jest precyzyjna:
298 273,16 zł netto - to koszt zakupu i montażu nowych band pneumatycznych.
999,95 zł netto - wydano na maty pod bandy.
138 930,63 zł netto - pochłonęły roboty budowlane związane z przebudową wieżyczki sędziowskiej.
3 413,00 zł netto - przeznaczono na wyposażenie siłowni.
Co z rokiem 2026? 2 miliony na start!
Najważniejsze pytanie brzmi jednak: co dalej? Czy po mistrzowskim sezonie kurek z pieniędzmi zostanie zakręcony? Nic z tych rzeczy, choć na razie kwota jest mniejsza.
W budżecie na 2026 rok dla Klubu Sportowego Toruń S.A. zabezpieczono już 2 000 000 zł dotacji na "rozwój sportu w kategorii senior".
Czy to koniec? Urząd zaznacza, że w budżecie nie ma zaplanowanych innych sztywnych środków, ale... zostawia furtkę. Klub może składać oferty w innych konkursach dotacyjnych ogłaszanych przez Prezydenta Miasta w trakcie roku.