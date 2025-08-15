Trzykrotny mistrz świata bez klubu. To może być koniec kariery

Nicki Pedersen ma już 48 lat, ale nadal sporo chęci do jazdy na żużlu. W różnych rozmowach przebąkiwał, że jest w stanie startować jeszcze przynajmniej rok, a niewykluczone, że i do 50-tego roku życia. Były mistrz świata będzie miał jednak poważny problem ze znalezieniem klubu w Polsce, a to może zakończyć jego karierę.

Polskie kluby mają już dość Pedersena

W tym roku beniaminek PGE Ekstraligi ROW Rybnik zaryzykował, kontraktując Duńczyka, jednak trudno powiedzieć, że była to trafiona inwestycja. Pedersen sprawuje się coraz słabiej, a problemy ze skutecznym punktowaniem ma nawet na swoim torze, który zazwyczaj jest twardy i łatwy do jazdy. Nie ma przy tym wątpliwości, że w przyszłym sezonie żaden z klubów z elity nie zdecyduje się na podobny ruch.

Nicki mógłby wrócić więc do 2. Metalkas Ekstraligi, ale i tam może mieć problem ze znalezieniem chętnego. W Krośnie, Poznaniu i Ostrowie mają już niemal zamknięte składy. Polonia Bydgoszcz w przypadku braku awansu również. Pedersenowi teoretycznie pozostałby jedynie Orzeł Łódź oraz przyszły beniaminek. Oczywiście zakładając, że z ligi ostatecznie spadnie Unia Tarnów.

W Łodzi jednak chcą budować klub na solidnych fundamentach, więc trudno zakładać, że ktoś zwróci się w kierunku Pedersena. Tym bardziej że, w Orle mają już dość afer, a te ciągną się za byłym mistrzem świata regularnie. Przyszły beniaminek? Tu też sprawa może być trudna. Przede wszystkim przez kwestie finansowe.

Pedersenowi mogą pozostać starty za granicą

W grę wchodzi jeszcze jeden scenariusz. Nicki może przeczekać zimę i próbować złapać się na kontrakt w Polsce na wiosnę, gdy ruszą rozgrywki. Wtedy kluby często są w potrzebie - choćby ze względu na kontuzje. W międzyczasie mógłby podpisać kontrakt w lidze duńskiej lub szwedzkiej i tam startować.

Wszystko więc zależy od determinacji i planów Duńczyka. W takiej sytuacji jak w tym roku jednak jeszcze nie był. Zawsze bowiem znalazł się ktoś, na kogo magia nazwiska "Pedersen" działała.

