Trzykrotny mistrz świata bez klubu. To może być koniec kariery
Nicki Pedersen przed sezonem 2025 mówił, że chciałby jeszcze dwa lata jeździć na żużlu. Były mistrz świata może być jednak zmuszony przyspieszyć decyzję o zakończeniu kariery. W tym roku będzie mu bardzo trudno znaleźć klub, który mógłby go zatrudnić. Swoje robi wiek, coraz słabsza dyspozycja, a także nie najlepsza opinia w środowisku. Poza tym Pedersen kosztuje nie mało, a nie wszystkie ośrodki stać na takiego zawodnika.
Nicki Pedersen ma już 48 lat, ale nadal sporo chęci do jazdy na żużlu. W różnych rozmowach przebąkiwał, że jest w stanie startować jeszcze przynajmniej rok, a niewykluczone, że i do 50-tego roku życia. Były mistrz świata będzie miał jednak poważny problem ze znalezieniem klubu w Polsce, a to może zakończyć jego karierę.
Polskie kluby mają już dość Pedersena
W tym roku beniaminek PGE Ekstraligi ROW Rybnik zaryzykował, kontraktując Duńczyka, jednak trudno powiedzieć, że była to trafiona inwestycja. Pedersen sprawuje się coraz słabiej, a problemy ze skutecznym punktowaniem ma nawet na swoim torze, który zazwyczaj jest twardy i łatwy do jazdy. Nie ma przy tym wątpliwości, że w przyszłym sezonie żaden z klubów z elity nie zdecyduje się na podobny ruch.
Nicki mógłby wrócić więc do 2. Metalkas Ekstraligi, ale i tam może mieć problem ze znalezieniem chętnego. W Krośnie, Poznaniu i Ostrowie mają już niemal zamknięte składy. Polonia Bydgoszcz w przypadku braku awansu również. Pedersenowi teoretycznie pozostałby jedynie Orzeł Łódź oraz przyszły beniaminek. Oczywiście zakładając, że z ligi ostatecznie spadnie Unia Tarnów.
W Łodzi jednak chcą budować klub na solidnych fundamentach, więc trudno zakładać, że ktoś zwróci się w kierunku Pedersena. Tym bardziej że, w Orle mają już dość afer, a te ciągną się za byłym mistrzem świata regularnie. Przyszły beniaminek? Tu też sprawa może być trudna. Przede wszystkim przez kwestie finansowe.
Pedersenowi mogą pozostać starty za granicą
W grę wchodzi jeszcze jeden scenariusz. Nicki może przeczekać zimę i próbować złapać się na kontrakt w Polsce na wiosnę, gdy ruszą rozgrywki. Wtedy kluby często są w potrzebie - choćby ze względu na kontuzje. W międzyczasie mógłby podpisać kontrakt w lidze duńskiej lub szwedzkiej i tam startować.
Wszystko więc zależy od determinacji i planów Duńczyka. W takiej sytuacji jak w tym roku jednak jeszcze nie był. Zawsze bowiem znalazł się ktoś, na kogo magia nazwiska "Pedersen" działała.