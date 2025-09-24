Trzęsienie ziemi w Zielonej Górze. Głośne odejście legendy z klubu, jest kandydat

Piotr Protasiewicz kończy współpracę z zielonogórskim klubem. To, o czym mówiło się od dłuższego czasu, znalazło swoje oficjalne potwierdzenie. - Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które były ze mną podczas tej drogi - niestety niedokończonej. Szczególne podziękowania należą się Wam, Drodzy Kibice, za wsparcie w trudnych momentach sezonu - czytamy w oświadczeniu.

Żużel. Protasiewicz odchodzi z Falubazu. Szereg zastrzeżeń wobec legendy

To koniec przygody Protasiewicz w Stelmet Falubazie, choć ten miał jeszcze ważny kontrakt. - Nie ma takiej umowy, której nie można rozwiązać - lawirował kilka tygodni temu w rozmowie z naszym portalem. Posada Protasiewicza wisiała na włosku, bo ten nie bronił się wynikami. Zespół został zbudowany z myślą o awansie do fazy play-off, a po trzech porażkach na otwarcie sezonu, a szczególnie domowej z Grudziądzem, stało się niemal jasne, że Falubaz będzie walczył o utrzymanie w play-down.

Słyszymy, że nie dość, że nie było wyników, to współpraca z nim była ciężka. Prezes Adam Goliński miał do Protasiewicza duże pretensje o to, że nie potrafi grać zespołowo. Chodziło też o prowadzenie drużyny w trakcie meczu, pracę z zawodnikami, ale i też przygotowanie toru. A przede wszystkim o to, że Protasiewicz podejmował decyzje, z nikim ich nie konsultując. Między oboma panami iskrzy zresztą od dawna i była to tylko kwestia czasu.

Dobrucki w Falubazie? Trener kadry wybuchł śmiechem

Falubaz odbył już rozmowy z Rafałem Dobruckim, który już kiedyś pracował w Zielonej Górze. Selekcjoner reprezentacji Polski pierwszą ofertę jednak odrzucił, zasłaniając się kadrowymi obowiązkami. Klub nie daje jednak za wygraną i stara się przekonać trenera kadry. Karol Bierzyński na platformie X napisał, że Dobrucki poinformował we wtorek kadrowiczów, że odchodzi i dołączy do Falubazu. Kiedy zadzwoniliśmy do Dobruckiego, ten tylko głośno wybuchł śmiechem na te doniesienia. Jak już wyżej wspomnieliśmy, jedna rozmowa faktycznie się odbyła, ale Dobrucki nie potraktował tego jako żadną ofertę, tylko sondowanie rynku.

Jeśli chodzi o Protasiewicza, to długo bezrobotny nie zostanie, bo najprawdopodobniej zastąpi Dariusza Śledzia w Sparcie Wrocław. Co więcej, kiedy Damian Ratajczak uzgadniał warunki kontraktu, to głównym motywem przedłużenia umowy w Zielonej Górze miała być osoba Piotra Protasiewicza. To on włożył wiele wysiłku i pracy, żeby Ratajczak rozwinął skrzydła i zaliczył najlepszy sezon w karierze. Pracowano przede wszystkim nad poprawą techniki startów, co 20-latek zdecydowanie poprawił. Protasiewicz pod oświadczeniem zamieścił wymowne zdjęcie z Ratajczakiem.

