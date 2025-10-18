Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trudny wybór zarządu Stali Gorzów. Właśnie podjęto decyzję

Szymon Makowski

Gezet Stal Gorzów od kilku lat uważnie obserwuje rynek i ściąga najbardziej perspektywicznych młodych zawodników. Dzięki Ekstralidze U24 do Stali trafili chociażby Adam Bednar, Villads Nagel czy Mathias Pollestad. - Ponieśliśmy spore nakłady finansowe na ich rozwój i przygotowania - przyznaje Dariusz Wróbel. Prezes Stali Gorzów mówi wprost, co dalej ich czeka.

Adam Bednar i Mathias Pollestad
Adam Bednar i Mathias PollestadTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Gezet Stal Gorzów wygrała starcie barażowe z Abramczyk Polonią Bydgoszcz, więc sportowo utrzymała się w PGE Ekstralidze. Teraz klub musi przygotować się do procesu licencyjnego i spłacić zaległości do końca października.

Nowe doniesienia ws. Bednara i Pollestada w Stali Gorzów

Niedawno informowaliśmy o tym, że prezes Stali dotrzymał danego słowa Matiashowi Pollestadowi. Norweg w przyszłym roku ma być podstawowym zawodnikiem U24 w gorzowskiej drużynie. Poza tym pod numerem ósmym i szesnastym startować ma Adam Bednar. Miejsca zabraknie jedynie dla Villadsa Nagela. To trzech zawodników, w których Stal zainwestowała duże pieniądze, kiedy w życie weszły rozgrywki Ekstraligi U24.

- Chcielibyśmy w jak największym stopniu wykorzystywać potencjał naszych wychowanków. Mowa tutaj zarówno o krajowych, jak i zagranicznych zawodnikach. Mam tu na myśli przede wszystkim Adama Bednara i Mathiasa Pollestada. Zależy nam, aby zatrzymać ich w klubie jak najdłużej, zwłaszcza że ponieśliśmy spore nakłady finansowe na ich rozwój i przygotowania - podkreśla prezes Dariusz Wróbel w rozmowie z ekstraliga.pl.

Kibice z Gorzowa muszą wrócić na stadion

Potencjał Stali w przyszłym sezonie nie powala jednak na kolana. W klubie wierzą jednak, że tym razem uda im się przyciągnąć rzeszę kibiców na trybuny. O sile zespołu stanowić ma duet liderów Jack Holder i Anders Thomsen. Wesprzeć mają ich wspomniani Bednar i Pollestad oraz Paweł Przedpełski. Czech będzie mógł zmieniać będącego pod numerem seniorskim Wiktora Trofimowa. Sztab w odwodzie będzie dysponował jeszcze Oskarem Paluchem i najprawdopodobniej Hubertem Jabłońskim.

- Stawiamy kolejne kroki w nowym kierunku. Odświeżyliśmy skład i mamy wiele pomysłów dotyczących promocji oraz działań marketingowych, które mają pomóc w pozyskaniu jak największej liczby kibiców. Będziemy konsekwentnie pracować nad tym, aby poprawić frekwencję na naszych spotkaniach - kończy Wróbel.

Prezes Dariusz Wróbel podpisał milionowy kontrakt z nowym sponsorem tytularnym Stali Gorzów. Sam zarabia tyle, co mechanik.
Prezes Dariusz WróbelStal Gorzówmateriały prasowe
Dwa portrety mężczyzn po bokach oraz motocyklista wyjeżdżający motorem z toru żużlowego na środku, wszyscy ujęci w sportowej atmosferze.
Mathias Pollestad porozumiał się ze Stalą GorzówTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Adam Bednar schodzi z toru po upadku.
Adam Bednar schodzi z toru po upadku.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
