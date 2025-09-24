Transferowy strzał w dziesiątkę Motoru Lublin. To będzie klucz do sukcesu

Orlen Oil Motor, przynajmniej na papierze, w przyszłym roku nie będzie już tak samo silny jak obecnie. Z klubu odchodzą Dominik Kubera, Jack Holder i Wiktor Przyjemski. W zamian pozyskano tylko jedno czołowe nazwisko.

Strata Przyjemskiego zaboli Motor, Vaculik będzie kluczem

Ostatnio policzyliśmy, że wymiana Kubery i Holdera na Martina Vaculíka oraz Kacpra Worynę w teorii daje nieco ponad dwa punkty meczowe na plus. Trzeba jednak pamiętać, że średnia Woryny została nieco zawyżona przez braki kadrowe we Włókniarzu. Polak miał po prostu znacznie więcej startów, podczas gdy seniorzy Motoru niekiedy kończyli mecze po czterech biegach lub zdobywali więcej bonusów niż Woryna jeżdżący w słabszej ekipie.

Z tego wynika, że największą stratą będzie brak Wiktora Przyjemskiego. Najlepszy junior PGE Ekstraligi zdobywa średnio 7,85 punktu na mecz. Naiwnością byłoby oczekiwać, że Bartosz Bańbor czy Bartosz Jaworski choćby zbliżą się do tego rezultatu. Warto się jednak skupić na Vaculíku, bo to jego postawa może być w tym wszystkim kluczowa.

Porażająca statystyka Holdera, z Vaculikiem tak nie będzie

Vaculík obok Bartosza Zmarzlika ma być motorem napędowym drużyny. Słowak ma za sobą dwa przeciętne - jak na swoje możliwości - sezony, więc naturalnie potrzebował zmiany. Jeśli zestawić go z Holderem, wypada dużo bardziej regularnie. Australijczyk jedzie wprawdzie sezon życia w polskiej lidze, ale dysproporcja między wynikami w Lublinie a na wyjazdach jest porażająca.

Na własnym torze Holder zdobywa średnio 2,63 pkt na bieg, natomiast poza Lublinem tylko 1,79. To niemal punkt mniej w każdym wyścigu. Dla porównania - w przypadku Vaculíka największa dysproporcja w ostatnich latach wynosiła zaledwie 0,38. Słabsza forma Holdera na wyjazdach dała o sobie znać choćby w finale w Toruniu, gdzie zdobył jedynie 5 punktów z bonusem. Vaculík z kolei to specjalista od fazy play-off - jego średnia biegowa w poprzednich sezonach wyglądała następująco: 2024 - 2,21; 2023 - 2,50; 2022 - 2,29.

Przy Zmarzliku Vaculík może odżyć, a brak startów w Grand Prix nieco go odciąży. 35-latek będzie mógł w pełni skupić się na rywalizacji w Ekstralidze. Poza tym lubelskie środowisko sprzyja rozwojowi. Gdy na sezon 2023 Motor zakontraktował będących w kryzysie Holdera i Lindgrena, wyśmiano ich i skazywano na pożarcie. Tymczasem Motor dołożył dwa kolejne złote medale i niewykluczone, że zaraz dołoży trzeci.

Kolejna zła wiadomość dla Motoru Lublin

Oprócz niepewnej formacji młodzieżowej, problem może być z Woryną, którego czeka debiut w mistrzostwach świata. Świat już widział podobne przypadki, kiedy polski senior odbijał się od ściany w cyklu, a na domiar złego cierpiał na tym polski pracodawca. Dla Woryny to życiowa szansa i kiedy jak nie teraz, ale dla lublinian nie jest to wcale dobra wiadomość.

Ciężar zdobywania punktów będzie musiał wziąć na swoje barki Fredrik Lindgren. W tym sezonie nikt nie miał do Szweda większych pretensji, choć jedzie jeden z gorszych okresów w karierze, bo Motor i tak wygrywał. W finale jego zapaść była jednak wyraźnie zauważalna. To poważny sygnał ostrzegawczy, bo w przyszłorocznych rozgrywkach na takie wpadki zwyczajnie nie będzie miejsca - zwłaszcza w najważniejszej fazie sezonu.

