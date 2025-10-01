Na wtorkowej sesji rady miasta w Gorzowie Wielkopolskim wyłożono wszystkie karty na stół. Klub ma w sumie 9 milionów złotych zadłużenia, z czego aż 6 milionów musi spłacić do końca października, żeby móc otrzymać licencję.

Kłopoty Stali Gorzów, mają miesiąc na spłatę 6 milionów złotych

Zanim jednak to się stanie, Stal jest zmuszona wziąć kolejną pożyczkę. O poręczenie połowy z niezwłocznie wymaganej do spłaty kwoty poproszono prezydenta miasta. On sam może poręczyć jedynie 2 miliony, a na resztę potrzebuje zgody radnych. Ci nie dopuścili jednak do tego, żeby prezydent mógł to zrobić już teraz. Nawet jeśli Stal spłaci te 6 milionów i będzie mogła przystąpić do procesu licencyjnego, prawdziwe schody dopiero się rozpoczną.

W listopadzie Zespół ds. Licencji w związku z tym, że Stal ma licencję nadzorowaną, weźmie pod lupę prognozowany budżet na 2026 i sprawdzi przychody i wydatki. Jeśli te drugie będą przewyższały przychody, to Stal dostanie żółtą kartkę, a zespół precyzyjnie wyliczy kwotę, jaką klub będzie mógł przeznaczyć na kontrakty. Jeśli suma już wynegocjowanych umów będzie przewyższała tę kwotę, to Stal będzie zmuszona ciąć. Wtedy cała układanka może się rozlecieć.

Włókniarz może nie mieć wyjścia, Holder ostatnią deską ratunku

Jack Holder, który kilka miesięcy temu podpisał umowę cywilnoprawną na przyszłoroczne starty w Stali Gorzów, nie zdawał sobie sprawy, w co tak naprawdę się wpakował. W niedzielę po dekoracji w Lublinie przyznał wprost, że jeszcze nie wie, do którego klubu trafi. I nie chodzi nawet o sam fakt, że Stal wciąż nie jest pewna utrzymania w PGE Ekstralidze, tylko również o sytuację finansową.

Los Stali wisi na włosku, a niewykluczone, że nawet w przypadku otrzymania licencji, po Holdera sięgnie zdesperowany Włókniarz. W Częstochowie klaruje się mizerny skład, który może nie wygrać żadnego spotkania. Klub z nowym właścicielem był zdolny zatrzymać Piotra Pawlickiego i opłacić karę za zerwanie porozumienia z Unią Leszno. Holder także ma wpisane pół miliona kary, a dla Włókniarza to kwestia być albo nie być.

Jack Holder TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

