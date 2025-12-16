Stal Gorzów pozyskanie Jakuba Krawczyka postawiła sobie za punkt honoru. Negocjacji podjął się osobiście były już prezes Dariusz Wróbel. I choć w pewnym momencie Krawczyk był bardzo blisko Stali, to finalnie do niej nie trafił. Wybrał pierwszoligowy klub z Ostrowa. Zrobił to, choć w Stali mówiło się o naprawdę niezłych pieniądzach na poziomie 750 tysięcy złotych za podpis i 7,5 tysiąca złotych za punkt. Stal bardzo chciała mieć polskiego U24.

Jakub Krawczyk znowu w Ostrowie. Jak do tego doszło?

Ostatecznie Krawczyk wylądował w Ostrowie, gdzie już jeździł, zanim trafił do Betardu Sparty Wrocław. Wszyscy zachodzą w głowę, jak do tego doszło. Przecież Ostrów, to nie Ekstraliga. Zresztą nawet, jak Krawczyk nie chciał do Stali, to mógł jeszcze wybierać między Włókniarzem Częstochowa i GKM-em Grudziądz.

Na jaw wychodzą jednak kolejne fakty, które pozwalają lepiej zrozumieć posunięcie Krawczyka. Po pierwsze ma obietnicę Sparty, że po okresie rocznego wypożyczenia wróci do Wrocławia i dostanie miejsce w składzie na pozycji U24. To był pierwszy ważny powód, by związać się z Ostrowem.

Sparta zadbała o rozwój zawodnika. Są limity

Kolejnym była klauzula w kontrakcie z Ostrowem. To może nawet nie jest klauzula, a bardziej coś w rodzaju niepisanej umowy. Sparta, wypożyczając Krawczyka do Ostrowa, zażyczyła sobie dobrego traktowania zawodnika i odpowiedniej liczby startów dla niego. Krawczyk ma pojechać około 72 biegów w sezonie. Średnio po cztery mecz. Ten ruch ma zapewnić zawodnikowi właściwy rozwój.

Mamy już zatem dwa powody, dla których Ostrów był lepszy od Ekstraligi. W Stali ani w żadnym innym klubie Ekstraligi nie dostałby gwarancji jazdy w 72 biegach. Krawczyk, jadąc na pół gwizdka, mógłby obniżyć loty i stać się dla Sparty bezużytecznym zawodnikiem.

Zepter KPR Legionowo - Netland MKS Kalisz. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

W Moonfin Malesie Ostrów może zarobić 1,250 miliona złotych

Trzeci powód przenosin to oczywiście niezły kontrakt, który przy tej klauzuli na 72 biegi może oznaczać przychody na poziomie 1,250 miliona złotych. 500 tysięcy złotych za podpis i 750 tysięcy złotych za zdobyte punkty. Krawczyk ma umowę na 400 i 4, ale z premiami wyjdzie 500 i 5. A jeśli zdobędzie 150 punktów, a na to go stać, to wszystkie bonusy wejdą w życie. Dla takiego zawodnika, jak Krawczyk pieniądze są o tyle ważne, że mogą mu zapewnić dostęp do najlepszego sprzętu, a to też przekłada się na rozwój.

Swoją drogą w Ostrowie mają plan na Krawczyka. Niewykluczone, że będzie on startował pod numerami 8 i 16. Nie będzie U24, ale rezerwowym, który od początku będzie wskakiwał do składu właśnie za zawodnika U24. I nie tylko. Ustawienie Krawczyka jako rezerwowego da trenerowi Tomaszowi Bajerskiemu większe taktyczne możliwości. Zawodnik będzie mógł jechać nie cztery, ale pięć, czy nawet sześć razy w meczu. Krawczyk ma być kluczowym zawodnikiem dla wyniku. W Ostrowie już mówią, że jak plan wypali, to z tego wyjdzie finał Metalkas 2 Ekstraligi, a tam już wszystko może się zdarzyć.

Jakub Krawczyk zamyślony. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jakub Krawczyk Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jakub Krawczyk Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński